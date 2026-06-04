Россиянка Диана Шнайдер проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Франции, уступив в полуфинальном матче представительнице Польши Майе Хвалиньской. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 4:6 в пользу спортсменки, занимающей 114-ю строчку в мировом рейтинге.

Полуфинальный поединок получился примечательным: впервые за 42 года на кортах «Ролан Гаррос» в этой стадии турнира сыграли две леворукие теннисистки, сообщает РБК. Предыдущий подобный случай датирован 1984 годом, когда на парижских кортах встречались Мартина Навратилова и Камилла Бенджамин.

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Для 22-летней Шнайдер, занимающей 23-е место в рейтинге WTA и имеющей в активе пять одиночных титулов, это был первый в карьере выход в полуфинал турниров «Большого шлема».

Её соперница – Хвалиньска, теперь поспорит с за главный трофей турнира с Миррой Андреевой. В другом полуфинале россиянка обыграла украинку Марту Костюк (6:1, 6:3), передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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