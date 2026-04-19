Певец Григорий Лепс хочет усыновить детей из детского дома

По словам артиста, он собирается взять на воспитание двух или даже трёх детей, дать им свою фамилию и отчество. Лепс отметил, что у него достаточно места, и он готов полностью обеспечить их воспитание.

Лепс добавил, что усыновление может состояться уже через три-четыре месяца.

Как уточняет Telegram-канал Mash, Лепс намерен усыновить двух братьев 4 и 6 лет. Для мальчиков в его продюсерском центре уже обустроили комнаты, спортзал и учебную аудиторию. До 18 лет дети будут регулярно заниматься спортом и изучать английский язык с репетитором.

У Григория Лепса уже есть четверо собственных детей от двух браков. На решение усыновить сирот повлияли разговоры с его многодетным другом, у которого 12 родных и 5 приёмных детей.

Ранее Аврора Киба объявила о расставании с Григорием Лепсом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

