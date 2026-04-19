Певец Григорий Лепс хочет усыновить детей из детского дома
Народный артист России Григорий Лепс планирует усыновить детей из детского дома. Об этом Лепс сообщил журналистам.
По словам артиста, он собирается взять на воспитание двух или даже трёх детей, дать им свою фамилию и отчество. Лепс отметил, что у него достаточно места, и он готов полностью обеспечить их воспитание.
Лепс добавил, что усыновление может состояться уже через три-четыре месяца.
Как уточняет Telegram-канал Mash, Лепс намерен усыновить двух братьев 4 и 6 лет. Для мальчиков в его продюсерском центре уже обустроили комнаты, спортзал и учебную аудиторию. До 18 лет дети будут регулярно заниматься спортом и изучать английский язык с репетитором.
У Григория Лепса уже есть четверо собственных детей от двух браков. На решение усыновить сирот повлияли разговоры с его многодетным другом, у которого 12 родных и 5 приёмных детей.
Ранее Аврора Киба объявила о расставании с Григорием Лепсом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Иран еще не принял решение об отправке делегации на переговоры с США
- Певец Григорий Лепс хочет усыновить детей из детского дома
- Уроки и цензура: Светлана Бондарчук раскрыла секреты новой книги
- Эстония вслед за Литвой и Латвией не пустит самолет Фицо на Парад Победы
- «Индустрия только зарождается»: Бондарчук оценила образы российских звезд на красных дорожках
- «Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году
- «Зенит» обыграл «Динамо» Махачкала и вышел на первое место в РПЛ
- МИД ПМР: Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу на реке Днестр
- Дибров признался в любви к фильмам Михалкова и Феллини
- Трамп пообещал разобраться в череде загадочных смертей американских учёных