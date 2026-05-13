«В основу моей ленты лег советский мультфильм “Мама для мамонтенка”, это абсолютно понятный всем сюжет об общечеловеческих ценностях. Думаю, этот фильм подойдет как взрослым, так и детям в любой стране, он очень открытый, добрый, человечный, смешной. А герои-животные — это и вовсе то, что объединяет всех нас. Что касается других фильмов, которые представят байерам в Каннах, это все наши флагманские проекты, в которые вложены большие деньги. Они концентрируют креативную команду, бюджеты, сильных организаторов, поэтому получается действительно прекрасный результат, на каком-то уровне, вероятно, мы можем на равных конкурировать с мировыми фильмами. Это не вершина, но очень хороший рабочий уровень. Кроме того, сейчас не очень хорошая политическая конъюнктура, поэтому мне кажется правильным, что искусство занимается миротворчеством, объединяющей функцией», — сказал Войтинский.

Ранее сообщалось, что в России введут полное госфинансирование отечественных мультфильмов для детей.

