Фильмы Звягинцева и Альмодовара вошли в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Он уточнил, что всего в основной конкурс вошёл 21 фильм. В их числе - новая комедийная лента испанского режиссёра Педро Альмодовара «Горькое рождество» и кинокартина японца Рюсукэ Хамагути «Внезапно».

Также в программу попали французская драма «Параллельные истории» Асгара Фархади, работа поляка Павла Павликовского «1949», южнокорейский мистический триллер «Надежда» от режиссёра На Хонджин и другие.

Ране стало известно, что фильмом открытия 79-го Каннского кинофестиваля станет работа французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрическая Венера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

