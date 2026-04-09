Фильмы Звягинцева и Альмодовара вошли в основной конкурс Каннского кинофестиваля
Новая работа российского режиссёра Андрея Звягинцева «Минотавр» вошла в основной конкурс 79-го Международного Каннского кинофестиваля. Об этом заявил генеральный директор смотра Тьерри Фремов.
Он уточнил, что всего в основной конкурс вошёл 21 фильм. В их числе - новая комедийная лента испанского режиссёра Педро Альмодовара «Горькое рождество» и кинокартина японца Рюсукэ Хамагути «Внезапно».
Также в программу попали французская драма «Параллельные истории» Асгара Фархади, работа поляка Павла Павликовского «1949», южнокорейский мистический триллер «Надежда» от режиссёра На Хонджин и другие.
Ране стало известно, что фильмом открытия 79-го Каннского кинофестиваля станет работа французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрическая Венера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
