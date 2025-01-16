Режиссер Джеймс Кэмерон пообещал удивить зрителей новым «Аватаром»

Он, в частности, рассказал, что были применены смелые решения, для чего ему пришлось сломать старые шаблоны.

«Если вы не делаете смелых выборов, вы тратите время и деньги всех остальных», - заключил Кэмерон.

Премьера «Аватар 3» состоится 19 декабря 2025 года.

Ранее режиссер Кэмерон начал работу над новым проектом во вселенной «Терминатора», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

