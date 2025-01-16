Режиссер Джеймс Кэмерон пообещал удивить зрителей новым «Аватаром»
16 января 202513:57
Канадский кинорежиссёр Джеймс Кэмерон, говоря о работе над новой картиной, пообещал, что «Аватар 3» удивит зрителей, сообщает Empire.
Он, в частности, рассказал, что были применены смелые решения, для чего ему пришлось сломать старые шаблоны.
«Если вы не делаете смелых выборов, вы тратите время и деньги всех остальных», - заключил Кэмерон.
Премьера «Аватар 3» состоится 19 декабря 2025 года.
Ранее режиссер Кэмерон начал работу над новым проектом во вселенной «Терминатора», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru