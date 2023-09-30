DB: Актера Кевина Спейси вновь обвинили в домогательстве

По данным издания, истец в своем заявлении указал, что во время массажа Спейси стал «заметно сексуально возбужденным» и оказывал на массажиста давление «с целью совершения сексуальных действий».

Как отмечается в материале, в 2016 году голливудский актер якобы несколько раз домогался до обвинившего его в насилии и предлагал деньги за сексуальные услуги. При этом массажист указал, что Спейси записывался на прием под чужим именем.

В 2022 году Кевину Спейси предъявили обвинения по 12 случаям сексуальных домогательств, которые приходились на период работы артиста художественным руководителем театра Old Vic в Лондоне. Однако в июле текущего года суд присяжных оправдал актера, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

