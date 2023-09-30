DB: Актера Кевина Спейси вновь обвинили в домогательстве
Актера Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах из-за якобы имевших место приставаний к массажисту в 2016 году. Об этом пишет Daily Beast.
По данным издания, истец в своем заявлении указал, что во время массажа Спейси стал «заметно сексуально возбужденным» и оказывал на массажиста давление «с целью совершения сексуальных действий».
Как отмечается в материале, в 2016 году голливудский актер якобы несколько раз домогался до обвинившего его в насилии и предлагал деньги за сексуальные услуги. При этом массажист указал, что Спейси записывался на прием под чужим именем.
В 2022 году Кевину Спейси предъявили обвинения по 12 случаям сексуальных домогательств, которые приходились на период работы артиста художественным руководителем театра Old Vic в Лондоне. Однако в июле текущего года суд присяжных оправдал актера, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- DB: Актера Кевина Спейси вновь обвинили в домогательстве
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