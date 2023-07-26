Кевина Спейси признали невиновным по делу о домогательствах

Суд присяжных оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии, сообщает Reuters.

Девять женщин обвинили 85-летнего актера Билла Косби в домогательствах

Год назад ему предъявили обвинения по 12 случаям домогательств. Все обвинения приходятся на сроки от 10 до 23 лет, когда Спейки работал художественным руководителем лондонского театра Old Vic. Первое обвинение было предъявлено шесть лет назад.

Ранее две женщины обвинили клавишника рок-группы Rammstein Кристиана Лоренца в сексуальных преступлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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