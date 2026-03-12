Людям, которые сознательно не ведут здоровый образ жизни, нужно повысить взносы по системе Обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. К таким категориям он отнес россиян с избыточным весом и курильщиков. Его слова передает РИА Новости. Власов усомнился, что такая инициатива появится в России.

«Такая инициатива уже есть в Англии. Почему там все спортом занимаются? Потому что от роста весового показателя зависит цена их страховки. Только в Британии народ платит за свою страховку самостоятельно, а у нас единый социальный налог. Есть схожие инициативы в других странах, например, в Японии, Турции. В принципе, такая инициатива возможна, но только в том случае, если мы говорим о добровольном медицинском страховании. Большой вопрос еще и в критериях: сегодня ты куришь, завтра — нет. А если человек потолстел из-за гормонального сбоя? Если задача будет поставлена на высоком политическом уровне, тогда придется выстраивать под это все законодательство, нужно будет набрать отдельных специалистов, которые бы контролировали этот вопрос, выстроить меры ответственности. Но у меня есть сомнения, что такая система будет сделана», — объяснил он.



Ранее основатель системы Обязательного медицинского страхования в России Владимир Гришин сказал НСН, что повышение взносов по системе ОМС для курильщиков вряд ли снизит распространение этой вредной привычки, но создаст немало проблем, включая подорожание отдельных товаров и услуг.

