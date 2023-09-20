«Дайте патриотический проект»: Приемный отец Милохина рассказал о страхе блогера
Приемный отец блогера-тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев в беседе с "Комсомольской правдой" заявил, что блогер не нарушал закон.
По его словам, Милохин признает в любви своей родине, России, и задается вопросом, почему он должен из нее уезжать. Тюленев также указал на то, что Даня красил ногти не по собственной инициативе. Отец убежден, что все эти требования согласованы с продюсером и прописаны в контракте.
«Дайте ему хороший патриотический проект: и он будет работать на благо Родины. Подростки на него равняются», - призвал Тюленев.
Ранее управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что недружественная к России страна вряд ли экстрадирует Милохина, даже если такой запрос поступит.
Почти две недели назад Милохин вернулся в Россию. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию, отмечает RT. После этого блогер поспешил уехать обратно в Дубай. Вскоре Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. На днях блогер признался, что ему страшно из-за новостей о розыске.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Херсонской областью перехватили ракеты Storm Shadow
- «Величайший иллюстратор»: Сафронов о смерти создателя «Дяди Степы»
- Песков: Кремль не видит оснований для этнических чисток в Карабахе
- Лавров заявил о возрастающих рисках глобального конфликта
- Зарплаты выпускников в транспорте и логистике выросли до 75 тыс рублей
- «Дайте патриотический проект»: Приемный отец Милохина рассказал о страхе блогера
- Леонид Агутин снялся в сериале «Хрупкое»
- Невролог допустил, что Игорь Николаев вернется на сцену через месяц
- Милонов ничего не знает о запрете депутатам посещать зону СВО
- Нутрицолог призвала есть печень трески при дефиците витамина D
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru