Сиквел «Дьявол носит Prada» выйдет в 2026 году

Актерский состав будущей ленты пока не обнародован. Её производством занимается Студия Disney.

Оригинальная картина была снята по автобиографическому роману-бестселлеру Лорен Вайсбергер и собрала в прокате более $326 миллионов.

Ранее режиссер Люк Бессон рассказал, почему не снимет сиквелы «Пятого элемента» и «Леона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

