Сиквел «Дьявол носит Prada» выйдет в 2026 году

Продолжение фильма 2006 года о мире моды «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй в главных ролях выйдет 1 мая в 2026 году, сообщает Variety.

Драма «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом получит продолжение

Актерский состав будущей ленты пока не обнародован. Её производством занимается Студия Disney.

Оригинальная картина была снята по автобиографическому роману-бестселлеру Лорен Вайсбергер и собрала в прокате более $326 миллионов.

Ранее режиссер Люк Бессон рассказал, почему не снимет сиквелы «Пятого элемента» и «Леона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма «Дьявол носит Prada»
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