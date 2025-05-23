Сиквел «Дьявол носит Prada» выйдет в 2026 году
23 мая 202509:36
Продолжение фильма 2006 года о мире моды «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй в главных ролях выйдет 1 мая в 2026 году, сообщает Variety.
Актерский состав будущей ленты пока не обнародован. Её производством занимается Студия Disney.
Оригинальная картина была снята по автобиографическому роману-бестселлеру Лорен Вайсбергер и собрала в прокате более $326 миллионов.
Ранее режиссер Люк Бессон рассказал, почему не снимет сиквелы «Пятого элемента» и «Леона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru