«Чудовищная ложь». Кортнев о последней премьере Джонни Деппа

На следующей неделе – 19 марта – выйдет фильм «Город лжи» с Джонни Деппом в главной роли. Из-за скандалов вокруг актера, возможно, предстоящая премьера станет последним проектом актера, который увидят зрители. Сам фильм был снят еще в 2017 году.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН отметил, что название фильма точно описывает ситуацию вокруг актера в целом.