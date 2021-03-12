«Чудовищная ложь». Кортнев о последней премьере Джонни Деппа

Лидер группы «Несчастный случай» в эфире НСН отметил, что название последнего фильма с Деппом точно описывает ситуацию вокруг актера в целом.

На следующей неделе – 19 марта – выйдет фильм «Город лжи» с Джонни Деппом в главной роли. Из-за скандалов вокруг актера, возможно, предстоящая премьера станет последним проектом актера, который увидят зрители. Сам фильм был снят еще в 2017 году.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН отметил, что название фильма точно описывает ситуацию вокруг актера в целом.

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«Это ужасная история. Я бы переименовал фильм «Город Лжи», кстати, очень показательное название, согласитесь, в, например, «Планету Лжи», или хотя бы в «Страну Лжи», адресуя это название к Голливуду и к США в целом. Мне кажется, то, что сделано с Джонни Деппом и с некоторыми другими представителями эстрадной индустрии, совершенно чудовищно. Когда человека, который сделал столько для популяризации американского кино во всем мире из-за совершенно недоказанного, облыжного обвинения отстраняют от всех проектов, подвергают огромному штрафу, это действительно ложь и еще раз ложь», – сказал он.

Также Кортнев в интервью НСН рассказал, как сделать выступление Манижи на «Евровидении» более авангардным.

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ТЕГИ:КиноДжонни ДеппАлексей Кортнев
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