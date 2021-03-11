Кортнев: российское образование загнано в «глубокую щель»

Алексей Кортнев: «Это ужасная история. Я бы переименовал фильм «Город Лжи», кстати, очень показательное название, согласитесь, в, например, «Планету Лжи», или хотя бы в «Страну Лжи», адресуя это название к Голливуду и к США в целом. Мне кажется, то, что сделано с Джонни Деппом и с некоторыми другими представителями эстрадной индустрии, совершенно чудовищно. Когда человека, который сделал столько для популяризации американского кино во всем мире из-за совершенно недоказанного, облыжного обвинения отстраняют от всех проектов, подвергают огромному штрафу, это действительно ложь и еще раз ложь», – сказал он в эфире НСН.

