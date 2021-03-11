Кортнев: российское образование загнано в «глубокую щель»

Лидер группы «Несчастный случай» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В Госдуме оценили песню певицы Manizha для «Евровидения»

В Госдуме оценили песню певицы Manizha для «Евровидения». Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что для современного «Евровидения» композиция Russian Woman может оказаться чересчур консервативной, пишет ТАСС.

Алексей Кортнев: «Во-первых, совершенно удивительно, что депутат нашей Госдумы, которая является образчиком консерватизма, которая борется со всеми проявлениями современности, так вот для нее эта песня кажется чересчур консервативной. Я бы хотел успокоить депутата, ведь есть способ превратить консервативную песню в очень даже авангардную. Например, Маниже можно приклеить усы и бороду, или хотя бы бакенбарды, сделать костюмчик поярче с вырезом на спине до конца спины. Уважаемая Госдума, не беспокойтесь за Манижу, вам есть чем заниматься и без нее», – отметил в интервью НСН Алексей Кортнев.

2

Выходит последний фильм с Джонни Деппом

На следующей неделе выйдет фильм «Город лжи» с Джонни Деппом в главной роли. Фильм был снят еще в 2017 году. Возможно, предстоящая премьера станет последним проектом Джонни Деппа, который увидят зрители.

Алексей Кортнев: «Это ужасная история. Я бы переименовал фильм «Город Лжи», кстати, очень показательное название, согласитесь, в, например, «Планету Лжи», или хотя бы в «Страну Лжи», адресуя это название к Голливуду и к США в целом. Мне кажется, то, что сделано с Джонни Деппом и с некоторыми другими представителями эстрадной индустрии, совершенно чудовищно. Когда человека, который сделал столько для популяризации американского кино во всем мире из-за совершенно недоказанного, облыжного обвинения отстраняют от всех проектов, подвергают огромному штрафу, это действительно ложь и еще раз ложь», – сказал он в эфире НСН.

3

Пандемия не привела к ухудшению качества образования в России

Чиновники уверены, что пандемия не привела к ухудшению качества образования в России. Об этом заявили представители Минпросвещения и Минобрнауки.

Алексей Кортнев: «Господа чиновники, госпожи чиновницы, вы совершенно правы. К ухудшению качества образования в России привели ваши чиновничьи усилия. Образование загнано в такую… дальнюю щель в нашей стране, что пандемия уже не может его ухудшить. И все же позволю себе отметить, дистанционное обучение, мне кажется, не просто ухудшило ситуацию с образованием, а поставило ее на грань катастрофы. Надеюсь, что через некоторое время мы оттуда выберемся», – прокомментировал в беседе с НСН Алексей Кортнев.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Несчастный СлучайАвторские НовостиАлексей Кортнев
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