Джонни Депп вызвал в суд Илона Макса, с которым ему изменила жена
Голливудский актер Джонни Депп привлечет бизнесмена Илона Маска к иску против своей бывшей жены Эмбер Херд. Об этом пишет Deadline.
Адвокаты Деппа хотят, чтобы основатель SpaceX и Tesla присутствовал на судебном заседании. Они намерены добиться от Маска подробного рассказа о его отношениях с Херд. Издание отмечает, что Маск уже получил повестку.
При разводе с Деппом Херд заявила, что стала жертвой домашнего насилия. Об этом она рассказала изданию The Washington Post. Депп подчеркнул, что ее высказывания – клевета, и подал иск к бывшей жене на сумму в 50 миллионов долларов.
Депп намерен привлечь Маска к делу о клевете, поскольку ранее миллиардер встречался с Херд. Бизнесмен утверждает, что отношения у них завязались уже после ее развода. Однако адвокаты звезды «Пиратов Карибского моря» уличили Херд в изменах, а также заявили о ее внебрачных связях с Маском и актером Джеймсом Франко.
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