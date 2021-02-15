Джонни Депп вызвал в суд Илона Макса, с которым ему изменила жена

Голливудский актер Джонни Депп привлечет бизнесмена Илона Маска к иску против своей бывшей жены Эмбер Херд. Об этом пишет Deadline.

Адвокаты Деппа хотят, чтобы основатель SpaceX и Tesla присутствовал на судебном заседании. Они намерены добиться от Маска подробного рассказа о его отношениях с Херд. Издание отмечает, что Маск уже получил повестку.

При разводе с Деппом Херд заявила, что стала жертвой домашнего насилия. Об этом она рассказала изданию The Washington Post. Депп подчеркнул, что ее высказывания – клевета, и подал иск к бывшей жене на сумму в 50 миллионов долларов.

Депп намерен привлечь Маска к делу о клевете, поскольку ранее миллиардер встречался с Херд. Бизнесмен утверждает, что отношения у них завязались уже после ее развода. Однако адвокаты звезды «Пиратов Карибского моря» уличили Херд в изменах, а также заявили о ее внебрачных связях с Маском и актером Джеймсом Франко.



