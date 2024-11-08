«Молодежь стала практичнее» : Худрук ДМТЮА Федоров об изменениях публики театра

«Молодежь стала острее, суше, практичнее. Она стала использовать в разговоре гаджеты, меньше общаться лицом к лицу, у нее стало меньше внимания – 1,5 минуты, и все. TikTok, короткая сжатая информация. Сегодня театру в этом плане сложно, театр – протяженное искусство. Но ничего, они все также любят сказку, если им ее интересно рассказать. Фантазия – это самое главное. Рассказать о чернухе легко, она вокруг. Важно пробудить фантазию, потому что с фантазией и жить хорошо, интересно. В этом заключается наша идея», - сообщил он.

Ранее композитор, пианист, народный артист РФ Максим Дунаевский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что каждый век несет что-то свое, однако по существу молодежь за последние 35 лет не поменялась. По его словам, несмотря на технологии, театр остается театром, а блогеры остаются блогерами.

