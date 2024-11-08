«Молодежь стала практичнее» : Худрук ДМТЮА Федоров об изменениях публики театра
Театру сегодня сложнее конкурировать за внимание молодежи, которая привыкла к сжатой информации в формате коротких роликов TikTok, сказал НСН художественный руководитель «Детского музыкального театра юного актера» Александр Федоров.
За последние 35 лет молодежь утратила внимание и стала чаще общаться с помощью смартфонов, однако сохранила любовь к сказке, заявил корреспонденту НСН художественный руководитель «Детского музыкального театра юного актера» (ДМТЮА), заслуженный деятель искусств РФ и заслуженный артист РФ Александр Федоров на 35-летии ДМТЮА.
«Молодежь стала острее, суше, практичнее. Она стала использовать в разговоре гаджеты, меньше общаться лицом к лицу, у нее стало меньше внимания – 1,5 минуты, и все. TikTok, короткая сжатая информация. Сегодня театру в этом плане сложно, театр – протяженное искусство. Но ничего, они все также любят сказку, если им ее интересно рассказать. Фантазия – это самое главное. Рассказать о чернухе легко, она вокруг. Важно пробудить фантазию, потому что с фантазией и жить хорошо, интересно. В этом заключается наша идея», - сообщил он.
Ранее композитор, пианист, народный артист РФ Максим Дунаевский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что каждый век несет что-то свое, однако по существу молодежь за последние 35 лет не поменялась. По его словам, несмотря на технологии, театр остается театром, а блогеры остаются блогерами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Курганской области потребовал за сутки ликвидировать диаспоры
- Режим повышенной готовности ввели в Усть-Камчатском районе из-за извержения вулкана Шивелуч
- Психолог Яушева назвала головную боль и агрессию признаками игромании у детей
- В Горловке при атаке БПЛА погибли два сотрудника коммунального предприятия
- Обломки сбитого над Саратовом дрона упали в промзоне
- СМИ: Зять Трампа исключил возвращение в администрацию США
- Владелец IKEA продал свой последний актив в России
- Главой аппарата Белого дома впервые в истории станет женщина
- Около 60 человек задержаны в Амстердаме за нападения на болельщиков из Израиля
- В Кузбассе столкнулись 15 грузовиков, 3 легковушки и автобус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru