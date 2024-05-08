«Забросали заявками»: Продюсер Кушнир о переиздании книг о рок-группах
Александр Кушнир рассказал НСН, что идея книги «100 магнитоальбомов советского рока» была смелой для своего времени, кроме того создание этой работы требовало повышенного чувства ответственности.
Музыкальный продюсер и автор десяти книг о рок-музыке Александр Кушнир рассказал НСН о развитии музыкальной журналистики и планах на дальнейшее переиздание своих работ.
Ранее издательство Metamorphoses выпустило пять самых известных книг Кушнира. В новом дизайне с белыми обложками и идентичном формате доступны книги «100 магнитоальбомов советского рока», «Майк Науменко. Бегство из зоопарка», «Хедлайнеры», «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока» и «Кормильцев. Космос как воспоминание».
***
- Поздравляем с перевыпуском книг. Почему было принято такое решение?
- У меня недавно вышла новая книга «Аквариум: Геометрия хаоса». Ее издавали мои друзья, издательство Metamorphoses. Они вышли ко мне с предложением переиздания, поскольку книги пользуются успехом. При этом книги «Сергей Курёхин. Безумная механика русского рока» давно нет в магазинах, ее стоимость в интернете доходит до 30-40 тысяч рублей. Издательство забросали письмами с заявками. Волна успеха «Аквариум: Геометрия хаоса» тоже показала, что надо напомнить о тех книгах, которые давно стали дефицитными, превратились из книг в фолианты. Сейчас переиздано пять классических книг, на подходе еще две. У меня всего десять книг, издательство планирует, что все они будут переизданы. У тех книг, что уже изданы, будет официальная презентация в «Библио-Глобусе» в конце мая. Туда будут приглашены многие герои книг и практически все золотые перья русской музыкальной журналистики.
- С момента выхода вашей энциклопедии «100 магнитоальбомов советского рока» прошла четверть века. Рок-культура уже обновилась, будет ли дополнение?
- «100 магнитоальбомов советского рока» переиздаются бесконечно, я несказанно счастлив, что это востребовано. Все остальные книги уже превратились в продукты дефицита, поэтому очень здорово, что у поклонников русского рока, музыкантов появляется возможность глубоко погрузиться в это. Уже отталкиваясь от этой фундаментальной серии двигаться дальше, как в музыке, так и в любых разновидностях творчества. Работа над «100 магнитоальбомов советского рока» началась сразу после презентации первой книги «Золотое подполье» в 1994 году. Соответственно прошло 30 лет. Книга была выпущена в другом веке и по сути в другой стране, изменилось буквально все. Тогда немного завистливо поглядывал на книжки таких мировых лидеров, как Omnibus Press в Англии или Random House в США. У них на полках книжной ярмарки во Франкфурте красовалось много книг, на обложке которых стояла цифра 100 или даже 10000. Например, «100 величайших фильмов 60-х». Я глубоко уверен, что в России в то время ни на одном прилавке и близко не было книг с цифрой 100. Тогда сама идея выпустить такую книгу была очень революционной. Вроде бы, это вопрос содержания, но не совсем так. Это означало взять на себя смелость и представить канонический список, предельно экспертный и честный. Это стало точкой отсчета, каноном, фундаментом.
- Следите ли вы сегодня за молодыми рок-исполнителями?
- Я идеолог самого древнего фестиваля молодых групп в России «Индюшата», который существует с 1990 года. Каждый год к нам в оргкомитет присылают более тысячи заявок, по итогу отбора 12 групп ежегодно играют в Москве. Мы выбираем коллективы, которые прежде ни разу не выступали с сольными концертами, суперновые группы. Мне кажется, последние пару-тройку лет фестиваль дает очень достойный урожай, движение есть всегда. Также отмечу, что раньше молодые люди до 25 лет ходили на три фестиваля: «Maxidrom», «НАШЕСТВИЕ» и «Крылья». В каком-то роде это была монополия, сейчас фестивалей стало намного больше. Вкусы потенциальных читателей даже моих книг стали более узкими, но при этом и более глубокими в той сфере, которая их интересует, это неплохая тенденция.
- В каком состоянии сегодня находится музыкальная журналистика?
- Я с некой долей наивности удивляюсь разговорам на тему того, что музыкальная журналистика умерла, поскольку ситуация диаметрально противоположная. Точка отсчета для меня: журналы «Ом», «Птюч» в середине 1990-х, блестящий журнал «Афиша» в начале 2000-х годов. С появлением радиостанций, ориентированных на рок-музыку, и резким ростом соцсетей изменились формы. Все те журналисты, которые писали в заявленных изданиях, ушли в Telegram или YouTube, создают подкасты. Сейчас возможностей больше. Мне также приятно, что по-прежнему намечается рост выпуска виниловых пластинок, продолжают и выпускать компакт-диски. Книжные форумы, такие как Non/fiction, Московская международная книжная выставка-ярмарка, книжный фестиваль «Красная площадь» всегда презентуют значительное количество книг по музыкальной литературе или истории. Поэтому разговоры о смерти музыкальной журналистики мне кажутся искусственными и высосанными из пальца. Я вижу довольно много фамилий молодых авторов, у которых, безусловно, есть перспектива.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главного тренера «Балтики» Игнашевича наказали за слова про судей
- Воевавшего на стороне ВСУ россиянина приговорили к 15 годам колонии
- Белоусов заявил, что ключевая ставка снизится к 2027 году
- В Минэкономразвития выступили за сокращение госсобственности в России
- Индийские правоохранители задержали вербовщиков в российскую армию
- Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму с Ургантом
- РЖД летом запустит дополнительные поезда к южным курортам России
- Гендиректор РУСАДА: WADA восстановит агентство в правах
- Минобороны: Российские войска уничтожили цех по производству дронов ВСУ
- Минобороны России: ВС РФ взяли под контроль Кисловку в Харьковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru