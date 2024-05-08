«Забросали заявками»: Продюсер Кушнир о переиздании книг о рок-группах

Музыкальный продюсер и автор десяти книг о рок-музыке Александр Кушнир рассказал НСН о развитии музыкальной журналистики и планах на дальнейшее переиздание своих работ.

Ранее издательство Metamorphoses выпустило пять самых известных книг Кушнира. В новом дизайне с белыми обложками и идентичном формате доступны книги «100 магнитоальбомов советского рока», «Майк Науменко. Бегство из зоопарка», «Хедлайнеры», «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока» и «Кормильцев. Космос как воспоминание».



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- Поздравляем с перевыпуском книг. Почему было принято такое решение?

- У меня недавно вышла новая книга «Аквариум: Геометрия хаоса». Ее издавали мои друзья, издательство Metamorphoses. Они вышли ко мне с предложением переиздания, поскольку книги пользуются успехом. При этом книги «Сергей Курёхин. Безумная механика русского рока» давно нет в магазинах, ее стоимость в интернете доходит до 30-40 тысяч рублей. Издательство забросали письмами с заявками. Волна успеха «Аквариум: Геометрия хаоса» тоже показала, что надо напомнить о тех книгах, которые давно стали дефицитными, превратились из книг в фолианты. Сейчас переиздано пять классических книг, на подходе еще две. У меня всего десять книг, издательство планирует, что все они будут переизданы. У тех книг, что уже изданы, будет официальная презентация в «Библио-Глобусе» в конце мая. Туда будут приглашены многие герои книг и практически все золотые перья русской музыкальной журналистики.