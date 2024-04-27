«С перчинкой и огоньком!»: Солистка «Мураками» о роли рэперов в продвижении рока
Диляра Вагапова заявила НСН, что поддерживает совместные проекты музыкантов из разных жанров, хоть это нужно и не всем.
Рок-музыка сегодня возрождается и привлекает все больше молодежи, совместные проекты с рэперами могут открыть новые грани творчества, заявила в интервью НСН лидер рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова.
Лидер рок-группы Papa Roach Джейкоби Шэддикс ранее заявил, что интерес к рок-музыке возрождается. По его словам, группа Papa Roach, а также его коллеги по сцене Disturbed до сих пор востребованы. Вагапова рассказала, что некоторые клубы уже не вмещают их поклонников.
«Я вижу, что у людей появился интерес к рок-музыке, особенно у молодого поколения. На концертах стало больше людей, некоторые клубы уже даже не вмещают наших поклонников. И это очень нас радует! На вопрос, нужно ли записывать альбомы с коллегами из других жанров, не могу дать точного ответа. Это дело каждого. Если тебе нравится стиль, нравится артист, то интересная коллаборация – это здорово. Нужно? Нет, не нужно. Но если хочется, то это приветствуется. В творчестве можно плавать как в океане, совместные песни – это же всегда интересно», - рассказала она.
Лидер рок-группы отметила, что многие рэперы сегодня добавляют в свою музыку «перчинку и огонек», разбавляя ее рок-звучанием.
«Недавно с ребятами обсуждали в гримерке, что многие рэперы сегодня стали с перчинкой и огоньком. Барабаны и гитары – все это поддерживает настроение песни и в целом концерта. Когда это исполняется вживую, это какая энергия! Да, гитарные риффы – это круто, живые инструменты вообще сложно заменить, но о вкусах не спорят. Просто мне всегда был близок рок. Он меня настраивал на что-то большое, направлял и заряжал всегда», - поделилась исполнительница.
Интерес к российской рок-музыке возрождается, но ее беда в том, что слова важнее мелодии, заявила «Радиоточке НСН» заслуженная артистка России Ольга Кормухина.
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