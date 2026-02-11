Читаемость «Грозового перевала» выросла в четыре раза в преддверии выхода экранизации

Премьера киноверсии «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди спровоцировала волну интереса к классическому роману Эмили Бронте.

Согласно статистике книжного сервиса «Кион Строки», в январе 2026 года пользователи стали уделять чтению произведения в четыре раза больше времени, чем в тот же месяц годом ранее.

Тенденция к росту популярности сестер Бронте наметилась еще в 2025 году: за двенадцать месяцев спрос на их книги увеличился на 70%. Но настоящий прорыв случился с запуском рекламной кампании фильма — в январе 2026‑го «Грозовой перевал» впервые опередил по читаемости другой знаменитый роман, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте.

Аналитики также изучили, кто сегодня читает «Грозовой перевал». Выяснилось, что подавляющее большинство аудитории — женщины (87%). Чаще всего книгу открывают представительницы возрастной группы 35-44 года.

Зрители смогут увидеть новую экранизацию «Грозового перевала» 14 февраля.

«Грозовой перевал» (Wuthering Heights, 2026) — новая экранизация одноименного романа Эмили Бронте 1847 года. Режиссер — Эмиральд Феннел, известная по фильмам «Солтберн» и «Девушка, подающая надежды»,

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал НСН, что пока индустрия примерно понимает лишь ситуацию по релизам на первое полугодие 2026 года. С приходом лета в прокате вновь ожидается затишье, которое может больно ударить по кинотеатрам.

