Чичерина выступила перед бойцами, участвующими в спецоперации

Рок-певица Юлия Чичерина выступила перед бойцами Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации.

Юлия Чичерина стала гражданкой ДНР

Исполнительница исполнила перед бойцами патриотические песни. Военнослужащие были рады приезд певицы на фронт.

Отмечается, что артистка исполнила «Марш русского Донбасса», «По дороге фронтовой», «Мой рок-н-ролл» и другие свои известные песни. Аккомпанировал Чичериной фронтовой коллектив ансамбля Песни и Пляски ЦВО.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что артиста Владимира Стеклова и рок-исполнительницу Юлию Чичерину, выступавших в Донбассе, нужно наградить государственными наградами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыСпецоперацияЮлия Чичерина

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