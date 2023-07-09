Чичерина выступила перед бойцами, участвующими в спецоперации
Рок-певица Юлия Чичерина выступила перед бойцами Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации.
Исполнительница исполнила перед бойцами патриотические песни. Военнослужащие были рады приезд певицы на фронт.
Отмечается, что артистка исполнила «Марш русского Донбасса», «По дороге фронтовой», «Мой рок-н-ролл» и другие свои известные песни. Аккомпанировал Чичериной фронтовой коллектив ансамбля Песни и Пляски ЦВО.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что артиста Владимира Стеклова и рок-исполнительницу Юлию Чичерину, выступавших в Донбассе, нужно наградить государственными наградами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На премию «Грэмми» сможет претендовать созданная с помощью ИИ музыка
- Чичерина выступила перед бойцами, участвующими в спецоперации
- Shot: обломки дрона обнаружили в поле в Крыму
- В ДТП под Томском погибла женщина и пострадали четыре ребенка
- В Абхазии приостановили движение поездов из-за размыва путей
- В Иркутске нашли тело полуторагодовалой девочки, которую искали месяц
- МВД: за нарушения регулирования оборота метанола будет грозить административное наказание
- Медведев пригрозил ударом на украинским АЭС и ядерным объектам в Восточной Европе
- Андрей Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона
- Глава МИД Турции обсудил с Лавровым украинский конфликт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru