Минобороны РФ: Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации
Российская исполнительница Юлия Чичерина с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила для военнослужащих штурмовых подразделений в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.
Концертную программу начала фронтовая бригада с песни «Русская Рать». Чичерина исполнила композиции из старого репертуара, а также новые.
Как отметило военное ведомство, благодаря таким концертам у военнослужащих всегда поднимается боевой дух и мотивация на выполнение поставленных задач.
Ранее Чичерина выступила перед бойцами и назвала свой концерт альтернативой «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru