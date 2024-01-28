Минобороны РФ: Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации

Концертную программу начала фронтовая бригада с песни «Русская Рать». Чичерина исполнила композиции из старого репертуара, а также новые.

Как отметило военное ведомство, благодаря таким концертам у военнослужащих всегда поднимается боевой дух и мотивация на выполнение поставленных задач.

Ранее Чичерина выступила перед бойцами и назвала свой концерт альтернативой «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

