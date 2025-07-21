Бузова назвала Достоевского своим любимым писателем
21 июля 202510:02
Олег Цуриков
Александра Веснина
Певица Ольга Бузова рассказала спецкору НСН, что в школьные годы была очень примерной ученицей и любила писать сочинения.
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала специальному корреспонденту НСН, что в школьные годы была очень прилежной ученицей, благодаря чему и во взрослой жизни продолжает «стараться через слезы».
«Я всегда любила писать сочинения. Были определенные проблемы с грамматикой, но хорошо получалось излагать мысли на бумаге. У меня очень красивый слог. Все свои социальные сети я веду самостоятельно. Мой любимый писатель - Фёдор Достоевский. При поступлении в университет я писала сочинение по «Преступлению и наказанию». Я всегда была примерной ученицей. Была девочкой, мечтающей о том, чтобы её похвалили. Я очень старалась, была упертой. Видимо, у меня с детства заложилось желание стараться через слезы. Я никогда не бросала ничего на полпути», - рассказала артистка на «VK Fest 2025».
Ранее Бузова призналась спецкору НСН, что мечтает о большой семье и детях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru