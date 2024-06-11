Киновселенную с героями сказок Корнея Чуковского создадут в России

По словам Яраловой, каждый в России знает героев Мойдодыра, Тараканище и Крокодила.

«Мы даже не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского, в каком-то смысле это наш культурный код наравне с народными сказками и сказками Пушкина», – отметила она.

Сообщается, что персонажей объединят в одной истории, над сценарием первого фильма потенциальной франшизы работает Олег Маловичко («Лед», «Притяжение»). Подчеркивается, что проект находится на стадии препродакшена.

Ранее писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры», романов «Спектр», «Геном», «Лабиринт отражений» и «Черновик» Сергей Лукьяненко рассказал НСН, что вместе с командой создал персонажей русских супергероев для медиафраншизы «Союзмультфильма» на основе героев из литературных произведений, передает «Радиоточка НСН».

