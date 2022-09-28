«Чемодан, вокзал, повестка»: Готовы ли воевать звезды шоу-бизнеса
Тимати не боится получить повестку, Запашный указывает на «мужиков и женщин», Охлобыстин отправляет служить коллегу, а Хованский уже в Сербии.
Российские актеры и музыканты попадают под частичную мобилизацию на общих основаниях, однако пока немногие из них выразили желание участвовать в спецоперации.
Пока о готовности воевать заявили лишь трое селебрити - рэпер Тимати, певец Прохор Шаляпин и дрессировщик Аскольд Запашный.
Тем временем Иван Охлобыстин указал на своего коллегу, а СМИ бодро публикуют списки актеров, реально служивших в армии.
СКРИПКА, ТИГРЫ И BLACK STAR
Одним из главных источников информации о мобилизации в последние дни стал Telegram-канал «Объясняем.рф».
Сегодня там был обнародован ответ на вопрос «Будут ли мобилизованы деятели культуры, артисты балета, актёры, певцы?»
«Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», - разъяснили эксперты, причислив одним махом актеров в разряд «простых смертных».
Между тем, уже прозвучал ряд громких заявлений.
Рэпер Тимати, которому в августе стукнуло 39 лет, на фоне слухов об отъезде в Узбекистан и подколов Ксении Собчак, заявил, что готов служить и не собирается бегать от повестки.
«Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники, и разговоры о "перекрытии неба" и "военном положении" не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны. (…) Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов», – написал в соцсетях музыкант, ранее неоднократно участвовавший в провластных концертах.
По его мнению, «долг Родине отдать придётся рано или поздно всем».
44-летний дрессировщик Аскольд Запашный подтвердил готовность воевать еще 23 сентября.
«Если мне придёт повестка, я пойду воевать. Если я буду полезен на фронте, значит, пойду. Считаю, что любой мужик, любой человек, близкий к армии, даже если это женщина, должны это сейчас понимать. Это спасение нашего будущего и наших детей», - сказало он в интервью изданию «Абзац».
27 сентября в том же ключе высказался 38-летний певец Прохор Шаляпин.
«Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию. При всеобщей мобилизации, когда уже всех коснется, мы должны все встать и пойти защищать свою страну», - сказал он в интервью Telegram-каналу «Звездная пыль».
При этом Шаляпин высказал мнение, что в первую очередь надо призывать «5 млн силовиков, которые умеют держать в руках оружие».
51-летний баснописец, актер и худрук музея Есенина Влад Маленко также заявил, что в случае необходимости готов воевать вместе с другими поэтами.
«Я служил в советской армии, в Таманской дивизии, а потом — в Ансамбле песни и пляски московского военного округа. После бывал на Второй Чеченской как военкор. Сейчас мне уже полтинник, я рядовой запаса, поэтому официально не подпадаю под частичную мобилизацию. Был бы офицером и получил бы повестку — конечно, пошел бы», - сказал Маленко в интервью «Известиям».
При этом он заверил, что все актеры созданного им Московского театра поэтов подтвердили готовность служить.
«Если мы нужны — мы собраны», - заверил Маленко.
Кроме того, готовность служить выразил скрипач-виртуоз Петр Лундстрем, который является внучатым племянником знаменитого джазмена Олега Лудстрема.
«Сейчас объявлена частичная мобилизация, то есть призываются люди с боевым опытом, но если объявят всеобщую, бегать от военкомата я не буду. (…) Когда я стою со скрипкой в руках перед резервистами с оружием, меня терзает вопрос, а чем я хуже?» - сказал Лундстрем «Известиям».
ФЕЙКИ, СПИСКИ, ЧЕМОДАН
Актер Иван Охлобыстин, чуть было не принявший участие в президентских выборах 2012 года, в последние дни часто высказывается о спецоперации и мобилизации.
При этом 56-летний Охлобыстин не стал бить себя в грудь и клясться в готовности служить, а указал вместо этого на своего коллегу, Михаила Пореченкова.
«Что касаемо списка артистов, якобы мобилизованных на спецоперацию, то это кем-то разгоняемый фейк. Никто никуда пока не едет. Говорил с Мишей Пореченковым. Он не в курсе. Хотя, кто кто, а он пойдёт первым, если позовут», - написал Охлобыстин «ВКонтакте».
На этом фоне некоторые звезды шоубизнеса покидают страну. По данным СМИ, Валерий Меладзе уехал в Казахстан, ну а сегодня видеоблогер Юрий Хованский подтвердил, что сбежал из России в Сербию.
«Да, я покинул страну, потому что, когда я сел в СИЗО, надо мной полстраны смеялось, мол: "Нефедов тебя предупреждал и почему ты тогда не собрал вещи и не уехал?" Теперь как будто меня предупреждают десятки тысяч Нефедовых. (…) Поэтому я ноги в руки и решил не дожидаться, несмотря на то, что большинство людей смеются надо мной и говорят: "Вот, Юра, ты больной, ты не служил, ты жирный, ты алкаш, кто тебя будет мобилизовать?", я не имею ни малейшего желания это проверять. Поэтому получил загранпаспорт и чемодан-вокзал-Сербия. Надеюсь, что там мне будут рады», - сказал он в интервью Telegram-каналу «Осторожно, новости».
Тем временем журналисты активно публикуют списки звезд шоу-бизнеса, которые служили в армии, а значит – могут попасть под частичную мобилизацию.
В их числе, в частности, актеры Иван Охлобыстин, Дмитрий Нагиев, Гоша Куценко и Владимир Вдовиченков певцы Леонид Агутин, Стас Михайлов и Денис Клявер, супруг Наташи Королевой Сергей «Тарзан» Глушко, стилист Сергей Зверев и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов.
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