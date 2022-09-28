Актерам и музыкантам рассказали об условиях мобилизации

Актеры, певцы и другие деятели культуры могут быть мобилизованы, если находятся в запасе и на них не распространяется «бронь», разъясняет Telegram-канал «Объясняем.рф».

«Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», - говорится в ответе на соответствующий вопрос.

Ранее рэпер Тимати заявил, что готов к мобилизации и не собирается уезжать из страны. По его мнению, «долг Родине отдать придётся рано или поздно всем».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МобилизацияМузыкантыАктеры
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