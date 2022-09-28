Актерам и музыкантам рассказали об условиях мобилизации
Актеры, певцы и другие деятели культуры могут быть мобилизованы, если находятся в запасе и на них не распространяется «бронь», разъясняет Telegram-канал «Объясняем.рф».
«Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», - говорится в ответе на соответствующий вопрос.
Ранее рэпер Тимати заявил, что готов к мобилизации и не собирается уезжать из страны. По его мнению, «долг Родине отдать придётся рано или поздно всем».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Глава Херсонской области попросил Путина принять регион в состав России
- Песков не знает станет ли спецоперация контртеррористической после присоединения новых регионов
- Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября
- Глава ЛНР обратился к Путину с просьбой о вхождении республики в состав России
- Рогов: Жители подконтрольной Киеву части Запорожья перекрыли трассу в знак протеста
- Актерам и музыкантам рассказали об условиях мобилизации
- Глава МИД Абхазии назвал высокой вероятность конфликта с Грузией
- «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли «Дакар»
- Пушилин: Территория ДНР в конституционных границах будет освобождена
- Эксперт ЦБ предупредил о рисках при снятии денег с банковского счета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru