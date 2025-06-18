Драма «Евгений Телегин», представленная ранее на 46-м Московском международном кинофестивале в конкурсной программе «Русские премьеры», выходит в российский прокат с 19 июня. Фильм переносит зрителя в Ленинград 1980-х и показывает жизнь Евгения Телегина, увлеченного рок-музыкой. В наследство от дяди он получает домик в деревне, где знакомится с молодым художником, а также с двумя сестрами — очаровательной Ольгой и загадочной Татьяной. Главную роль в картине воплотил Евгений Ткачук («Лихие», «Праведник», «Роднина», Шут в «Короле и Шуте»).

Режиссер – петербуржец Виктор Тихомиров, который уже сопоставлял в своих документальных и биографических фильмах эпохи Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) и Льва Толстого, 20-е и 60-е годы в «Чапаеве».

Тихомиров поделился с НСН подробностями создания ленты и рассказал, почему накануне премьеры больше всего переживает о том, как его окружение воспримет этот фильм.

- Вы часто снимаете кино, можно сказать, смешивая и сопоставляя эпохи. Почему вы используете этот художественный прием?

- Я сопротивляюсь изо всех сил, но ничего не поделаешь. Сама жизнь и судьба заставляют меня все время обращаться именно к прошлому. Да это и правильно, на мой взгляд. Человеческая память отсеивает все второстепенное, что на самом деле не имело значения в его жизни, а то, что имело значение и сыграло роль, кажется ему архетипическим, то остается. Это - лучшая основа для творчества и создания произведений. Именно этим хочется поделиться, и это имеет право отнимать время у зрителя.