Продажи биографий Пушкина после выхода фильма «Пророк» выросли в пять раз

При этом чаще всего россияне приобретают книгу литературоведа Юрия Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя». На втором месте по популярности - книга Иона Ризнича «Пушкин», а на третьем месте расположился труд Викентия Вересаева «Пушкин в жизни».

Помимо этого, по данным сервиса цифровых книг Литрес, выросло и количество запросов про Пушкина.

Так, самыми популярными на этом сервисе у читателей стали произведения Пушкина «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин».

Ранее картина «Пророк. История Александра Пушкина» стала лидером проката вторую неделю подряд. Так, за 20-23 февраля она заработала 250,8 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

