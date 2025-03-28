Бурляев: Госдума представила свой список из 220 фильмов
Депутаты Государственной Думы составили свой список фильмов, рекомендованных к семейному просмотру, заявил народный артист РФ и депутат Николай Бурляев, сообщает ТАСС.
По его словам, парламентарии расширили до 220 список картин, который ранее опубликовало Минпросвещение.
«Есть то, что я предложил бы убрать из этого списка. Например, «Чебурашку», где нет ни одного положительного героя. В этот список каким-то образом также попал Сарик Андреасян, который исказил историю Онегина», — отметил актер.
Ранее глава Минпросвещения составил для школьников список фильмов для просмотра, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru