Бурляев: Госдума представила свой список из 220 фильмов

По его словам, парламентарии расширили до 220 список картин, который ранее опубликовало Минпросвещение.

«Есть то, что я предложил бы убрать из этого списка. Например, «Чебурашку», где нет ни одного положительного героя. В этот список каким-то образом также попал Сарик Андреасян, который исказил историю Онегина», — отметил актер.

Ранее глава Минпросвещения составил для школьников список фильмов для просмотра, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



