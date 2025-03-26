«Подростки не доросли»: Шолохов выступил против показа Тарковского в школах

В перечень фильмов, рекомендуемых ученикам 5–7 классов, также вошли картины Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и «Иваново детство». Как отметил Шолохов, многие работы этого режиссера являются более зрелым искусством, которое школьники могут не понять.

«Говорить о том, что в школе нужно пройти всю классику, в том числе литературную, неверно. Подобный подход может отбить желание смотреть что-то серьезное. Мне представляется, что фильмы Тарковского – зрелое искусство. Смотреть их должен человек с определенным жизненным опытом, тогда будет воспринимать картины, как надо. Возраст школьника может быть недостаточным для произведений, которые включаются в программу разных предметов. К примеру, если мы заставим ученика старших классов прочитать "Войну и мир" или "Тихий дон", у него скорее всего не появится большого желания читать. Гораздо правильнее возбудить интерес и некое чувство прекрасного. Я бы давал школьникам читать произведения Николая Лескова, в которых так прекрасен русский язык. Мелодика языка - более значимый аргумент в пользу чтения, нежели попытки загрузить школьника знанием всей существующей классики», - отметил Шолохов.

Ранее режиссер Алексей Герман-младший в интервью «Радиоточке НСН» допустил, что советские фильмы лучше российских, однако не каждая такая картина будет понятна современным школьникам. По его словам, ученикам также стоит рекомендовать и современные ленты, чтобы разговаривать с детьми на актуальном для них языке.

