«Подростки не доросли»: Шолохов выступил против показа Тарковского в школах
Александр Шолохов в эфире НСН усомнился, что в список фильмов, рекомендованных школьникам, следовало бы добавлять картины «Холоп», «Онегин» и «Майор Гром».
Список фильмов, рекомендованных школьникам для просмотра, должен пробудить в них интерес к хорошему кино, и было бы неправильно обязывать детей в юном возрасте просмотреть всю классику отечественного кинематографа, заявил в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Министерство просвещения подготовило список отечественных фильмов и мультфильмов, рекомендованных для школьников, сообщила пресс-служба ведомства. Помимо советской классики в нем также встречаются фильмы «Холоп» Клима Шипенко (2019), «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко (2022) и даже «Онегин» Сарика Андреасяна (2024). Шолохов усомнился, что включать их в перечень было правильным решением.
«Не уверен, что эти фильмы нужны, и это не старческое нытье о том, как хорошо было раньше. Любое произведение искусства должно пройти испытание временем. Названные фильма являются хорошими крепкими работами, вопрос в том, насколько их актуальность будет вневременной. Я бы при составлении подобных списков ориентировался на фильмы, которые вышли хотя бы 15-20 лет назад. К картинам 2008 года уже меньше вопросов. Если любое произведение искусства сегодня смотрится актуально, оно может быть включено в любую программу, в том числе для школьников», - заявил он.
В перечень фильмов, рекомендуемых ученикам 5–7 классов, также вошли картины Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и «Иваново детство». Как отметил Шолохов, многие работы этого режиссера являются более зрелым искусством, которое школьники могут не понять.
«Говорить о том, что в школе нужно пройти всю классику, в том числе литературную, неверно. Подобный подход может отбить желание смотреть что-то серьезное. Мне представляется, что фильмы Тарковского – зрелое искусство. Смотреть их должен человек с определенным жизненным опытом, тогда будет воспринимать картины, как надо. Возраст школьника может быть недостаточным для произведений, которые включаются в программу разных предметов. К примеру, если мы заставим ученика старших классов прочитать "Войну и мир" или "Тихий дон", у него скорее всего не появится большого желания читать. Гораздо правильнее возбудить интерес и некое чувство прекрасного. Я бы давал школьникам читать произведения Николая Лескова, в которых так прекрасен русский язык. Мелодика языка - более значимый аргумент в пользу чтения, нежели попытки загрузить школьника знанием всей существующей классики», - отметил Шолохов.
Ранее режиссер Алексей Герман-младший в интервью «Радиоточке НСН» допустил, что советские фильмы лучше российских, однако не каждая такая картина будет понятна современным школьникам. По его словам, ученикам также стоит рекомендовать и современные ленты, чтобы разговаривать с детьми на актуальном для них языке.
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