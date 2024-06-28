Российскую драму признали лучшим фильмом на кинофестивале в США

Дебютная работа режиссёра Яны Климовой-Юсуповой была признана лучшим полнометражным художественным фильмом. Сюжет повествует о мальчике из детдома Саше, которому выпадает шанс впервые увидеть свою мать за несколько дней до переезда в Испанию. Перед главным героем встает выбор: остаться и наладить отношения с родственниками, или уехать.

В материале уточняется, что главную роль в фильме исполнила уехавшая из России в Латвию актриса Чулпан Хаматова. Также в фильме снялись Агата Муцениеце, Юлия Меньшова и Филипп Авдеев. Фильм вышел в 2022 году.

Ранее стало известно, что в июле выйдет документальный фильм о создании нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

