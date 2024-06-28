Российскую драму признали лучшим фильмом на кинофестивале в США
Российская драма «Просточеловек» получила почётную награду на кинофестивале Nevada Women’s Film Festival в США, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».
Дебютная работа режиссёра Яны Климовой-Юсуповой была признана лучшим полнометражным художественным фильмом. Сюжет повествует о мальчике из детдома Саше, которому выпадает шанс впервые увидеть свою мать за несколько дней до переезда в Испанию. Перед главным героем встает выбор: остаться и наладить отношения с родственниками, или уехать.
В материале уточняется, что главную роль в фильме исполнила уехавшая из России в Латвию актриса Чулпан Хаматова. Также в фильме снялись Агата Муцениеце, Юлия Меньшова и Филипп Авдеев. Фильм вышел в 2022 году.
Ранее стало известно, что в июле выйдет документальный фильм о создании нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане по делу о терактах прошли обыски в школе единоборств Нурмагомедова
- Армения подтвердила участие в саммите НАТО 9-11 июля
- Путин: рост ВВП России в первом полугодии составит около 5%
- МИД Германии призвал немецких журналистов покинуть Россию
- Российскую драму признали лучшим фильмом на кинофестивале в США
- Путин обсудил ситуацию вокруг ДРСМД с Совбезом
- Мэр Алатыря уволился после инцидента с девушкой на коленях
- На Украине заявили о невозможности восстановления Бурштынской ТЭС
- Путин: России нужно начать производство РСМД из-за действий США
- Тренер Черчесов начал учить казахский язык
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru