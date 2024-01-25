Бывшая возлюбленная Канье Уэста обвинила его в издевательствах
Модель и бывшая девушка американского рэпера Канье Уэста Эмбер Роуз заявила, что музыкант издевался над ней на протяжении многих лет, пишет газета Daily Mail.
Роуз встречалась с Уэстом с 2008 по 2010 годы. По ее словам, рэпер издевался над ней на протяжении десяти лет. В чем конкретно это выражалось девушка не уточнила.
Модель обвинила музыканта в нарциссизме и отсутствии сострадания. Роуз вспомнила, что после расставания Уэст назвал ее проституткой.
Как пишет портал TMZ, рэпер записал 40-минутный ролик с извинениями за антисемитские высказывания. Предполагается, что исполнитель опубликует видео в феврале, отмечает «Радиоточка НСН».
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