ЦБ РФ опубликовал ренкинг банков по числу жалоб
В России появился первый ренкинг отечественных банков, составленный по количеству жалоб на услуги кредитования.
Список опубликовал Центробанк РФ. Место финансовой организации в ренкинге зависит от числа обоснованных жалоб. В лидерах по количеству жалоб — крупнейшие банки страны. Список возглавил «Газпромбанк».
Регулятор указал, что жалоба считается оправданной, если в ходе проверки обнаружили нарушения прав заемщика и отреагировали на это. На втором месте идет «Альфа-банк». Замыкает тройку «Совкомбанк». Также в список попали «Почта банк», «Т-Банк», «МТС-Банк», «ВТБ» и «Сбер».
Отмечается, что данная информация не является оценкой деятельности банков, она отражает количество обоснованных жалоб со стороны физических лиц. Таблицы с индикаторами планируют составлять каждый год.
Ранее ЦБ сообщил о случаях выдачи крупными банками микрозаймов под видом кредитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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