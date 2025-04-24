ЦБ РФ опубликовал ренкинг банков по числу жалоб

Список опубликовал Центробанк РФ. Место финансовой организации в ренкинге зависит от числа обоснованных жалоб. В лидерах по количеству жалоб — крупнейшие банки страны. Список возглавил «Газпромбанк».

Регулятор указал, что жалоба считается оправданной, если в ходе проверки обнаружили нарушения прав заемщика и отреагировали на это. На втором месте идет «Альфа-банк». Замыкает тройку «Совкомбанк». Также в список попали «Почта банк», «Т-Банк», «МТС-Банк», «ВТБ» и «Сбер».

Отмечается, что данная информация не является оценкой деятельности банков, она отражает количество обоснованных жалоб со стороны физических лиц. Таблицы с индикаторами планируют составлять каждый год.

Ранее ЦБ сообщил о случаях выдачи крупными банками микрозаймов под видом кредитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

