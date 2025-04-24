Трам не исключил встречу с Путиным после визита в Саудовскую Аравию

Он заявил, что вряд ли встретится с лидером России в Саудовской Аравии, но их контакт может произойти после этой поездки. По словам Трампа, в ходе визита в Рим на похороны Папы Римского Франциска планируется много встреч. Президент США отметил, что не знает, поедет ли туда президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на результативность предстоящей встречи президентов России и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

