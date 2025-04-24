Трам не исключил встречу с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщают «Известия».
Он заявил, что вряд ли встретится с лидером России в Саудовской Аравии, но их контакт может произойти после этой поездки. По словам Трампа, в ходе визита в Рим на похороны Папы Римского Франциска планируется много встреч. Президент США отметил, что не знает, поедет ли туда президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на результативность предстоящей встречи президентов России и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru