Дочь Канье Уэста решила стать рэпершей
Несовершеннолетняя дочь американского рэпера Канье Уэста и телезвезды Ким Кардашьян Норт решила дебютировать в хип-хопе под псевдонимом Miss Miss Westie.
10-летняя девочка присоединилась к выступлению отца в Майами. Об этом сообщило издание Page Six.
Кроме того, Норт собирается участвовать в управлении совместным бизнесом родителей. В перспективе она намерена стать единственной наследницей.
Уэст в своих соцсетях 14 декабря сообщил о назначении российского дизайнера Гоши Рубчинского новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, передает «Радиоточка НСН».
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