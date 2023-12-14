Дочь Канье Уэста решила стать рэпершей

Несовершеннолетняя дочь американского рэпера Канье Уэста и телезвезды Ким Кардашьян Норт решила дебютировать в хип-хопе под псевдонимом Miss Miss Westie.

«Мода, хайп и эпатаж!»: Что стоит за союзом Канье Уэста и дизайнера Рубчинского

10-летняя девочка присоединилась к выступлению отца в Майами. Об этом сообщило издание Page Six.

Кроме того, Норт собирается участвовать в управлении совместным бизнесом родителей. В перспективе она намерена стать единственной наследницей.

Уэст в своих соцсетях 14 декабря сообщил о назначении российского дизайнера Гоши Рубчинского новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Асатур Есаянц
ТЕГИ:ДетиМузыкаРэперы

Горячие новости

Все новости

партнеры