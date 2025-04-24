Шойгу заявил, что Европа хочет быть готовой к войне с Россией к 2030 году

Страны Европейского союза разворачивают кампанию по подготовке к войне с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

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По его словам, представители политических и военных кругов Запада хотят быть готовы к столкновению уже к 2030 году. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трёх до пяти лет, указал Шойгу.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна готовиться к войнам. Политик имел в виду некую «угрозу» со стороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ВойнаЕвропаСергей Шойгу

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