В районе Горналя перехватили переговоры наемников на испанском языке

В районе Горналя в Курской области перехватили переговоры испаноязычных наемников, сообщает РИА Новости.

ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей

На записи радиоперехвата в начале украинские военные обсуждают удары российской артиллерии по их позициям, а позже можно услышать переговоры на испанском языке.

Ранее в Купянском районе Харьковской области военные России уничтожили две группы иностранных наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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