В районе Горналя перехватили переговоры наемников на испанском языке
24 апреля 202506:18
В районе Горналя в Курской области перехватили переговоры испаноязычных наемников, сообщает РИА Новости.
На записи радиоперехвата в начале украинские военные обсуждают удары российской артиллерии по их позициям, а позже можно услышать переговоры на испанском языке.
Ранее в Купянском районе Харьковской области военные России уничтожили две группы иностранных наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru