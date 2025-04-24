В районе Горналя перехватили переговоры наемников на испанском языке

На записи радиоперехвата в начале украинские военные обсуждают удары российской артиллерии по их позициям, а позже можно услышать переговоры на испанском языке.

Ранее в Купянском районе Харьковской области военные России уничтожили две группы иностранных наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

