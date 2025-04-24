Определены все полуфиналисты Кубка Гагарина
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» - 1-3, а ярославский «Локомотив» второй сезон подряд одолел омский «Авангард», сообщает RT.
Теперь в плей-офф Континентальной хоккейной лиги определены все полуфиналисты.
22 апреля московское «Динамо» победило «Ак Барс». В 1/2 финала московский клуб сыграет с «Трактором».
В другом матче ярославский «Локомотив» победил «Авангард» и в 1/2 финала турнира сыграет с «Салаватом Юлаевым».
Ранее в Госдуме предположили, когда Россия сыграет в хоккей с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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