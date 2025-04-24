СМИ: На лице покойного Папы Римского Франциска заметили синяк
24 апреля 202505:18
На фотографии покойного папы Римского Франциска, которую обнародовал Ватикан, заметили крупный синяк, сообщает Il Messagero.
По данным издания, он находится на левой стороне лица понтифика.
Невролог Сабина Антиколи не исключила, что гематома могла появиться в результате падения из-за частичного паралича в результате инсульта.
Ранее стало известно, что похороны Папы Римского пройдут с изменениями традиционного ритуала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трам не исключил встречу с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
- В районе Горналя перехватили переговоры наемников на испанском языке
- В слове «звонит» изменится ударение
- СМИ: Вашингтон рассматривает снятие санкций с газопровода «Северный поток — 2»
- СМИ: На лице покойного Папы Римского Франциска заметили синяк
- ЦБ РФ опубликовал ренкинг банков по числу жалоб
- Шойгу заявил, что Европа хочет быть готовой к войне с Россией к 2030 году
- Определены все полуфиналисты Кубка Гагарина
- Трамп: Переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо
- Кличко: В Киеве работает ПВО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru