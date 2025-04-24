СМИ: На лице покойного Папы Римского Франциска заметили синяк

На фотографии покойного папы Римского Франциска, которую обнародовал Ватикан, заметили крупный синяк, сообщает Il Messagero.

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По данным издания, он находится на левой стороне лица понтифика.

Невролог Сабина Антиколи не исключила, что гематома могла появиться в результате падения из-за частичного паралича в результате инсульта.

Ранее стало известно, что похороны Папы Римского пройдут с изменениями традиционного ритуала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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