Над Россией сбили 87 украинских беспилотников

Почти 90 беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Так, 45 дронов ликвидировали над Крымом, по десять – над Белгородской и Курской областями, восемь – над Воронежской областью. Кроме того, по четыре БПЛА сбили в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях, еще два – в Московском регионе.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над территорией Республики Татарстан, пишет Ura.ru.

