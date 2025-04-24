Раненный при обстреле в ЛНР военкор «Звезды» Гольдин умер в больнице

Военный корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, раненный в зоне специальной военной операции в марте, умер в больнице. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

«Скончался военный журналист, офицер редакционно-издательского центра "Красная звезда" лейтенант Никита Максимович Гольдин», - указано в сообщении.

Газета уточнила, что военкор погиб от ранений, полученных при атаке украинских боевиков.

В марте ВСУ обстреляли Кременской муниципальный округ Луганской Народной Республики, погибли шесть человек, в том числе три сотрудника федеральных СМИ: корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, пишет Ura.ru. Гольдин был тяжело ранен.

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ФОТО: РИА Новости
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