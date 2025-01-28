Тарантино заявил, что взял паузу в кинематографе минимум до 2026 года
Американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и писатель Квентин Тарантино в интерьвю Variety заявил, что решил взять паузу от съёмок фильмов минимум до 2026 года.
По его словам, у него есть пятилетний сын и он хочет дождаться момента, когда ему исполнится хотя бы шесть лет, чтобы ребёнок понимал, что происходит на съёмочной площадке и «запомнить это на всю жизнь».
При этом Тарантино отметил, что его дочери всего 2,5 года, но она «уже гений и всё поймёт».
Также кинематографист рассказал, что пишет пьесу, которая может стать его последним фильмом.
«Сейчас я пишу пьесу... Если это будет кассовый хит, то, вероятно, она станет моим последним фильмом», - сказал он.
Ранее Тарантино отложил съёмки нового фильма «Кинокритик», который должен был стать десятым и последним в его карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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