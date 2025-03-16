«Удивительный лирик!»: Театральный критик назвала две главные роли Сергея Юрского
Сергей Юрский был удивительный лирик и вместе с тем актер, который чувствовал остро комедию, гротеск, сатиру, рассказала НСН театральный критик Ольга Галахова.
Природа таланта Сергея Юрского - в остром ощущении времени, что для актера и режиссера чрезвычайно важно, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова.
16 марта исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, актера, режиссера, сценариста Сергея Юрского, прославившегося исполнением роли Чацкого в знаменитом спектакле БДТ «Горе от ума» в постановке Георгия Товстоногова, а также ролью Остапа Бендера в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок». Многогранность его таланта отметила театральный критик Галахова.
«В истории театра именно актеры очень быстро забываются, потому что искусство театра — это сегодня, здесь и сейчас, но Сергею Юрскому удалось стать актером-легендой, актером-кумиром, актером-любимцем миллионов. И это, между прочим, такая в определенном смысле загадка. В Юрском есть творчество. Юрский как актер владел совершенно разными регистрами на сцене и в кино. Такие регистры очень редки. Он был удивительный лирик и вместе с тем актер, который чувствовал остро комедию, гротеск, сатиру. Не случайно в свои последние годы Юрский, мне кажется, отдыхал душой на чтецких программах. Я была на одной из таких, где шел диалог со зрителем, где читались самые разные авторы, поэты. И это было какое-то наслаждение. Он просто общался с залом через поэзию. И в этом Юрский был и тонкий, и нежный человек, и острый, даже ядовитый, гротескный. Богатство оттенков было огромное», - вспомнила она.
Галахова также выделила в творчестве Юрского две главные роли.
«При том большом количестве ролей, которые он сыграл, две особые. В театре - это Чацкий, в спектакле «Горе от ума», поставленном Георгием Товстоноговым в БДТ. В 1962 году Ленинград увидел совершенно неожиданного Чацкого. И другая его роль, которая тоже вершина славы и популярности, когда широкие массы узнали о Юрском, - это Остап Бендер в фильме Михаила Швейцера. С одной стороны, лирический Чацкий, и с другой стороны, авантюрист, блестящий интеллектуал Остап Бендер. И при этом, - это актер, который не позволял себе выходить на сцену, выходить в кино, не обнаружив современный нерв, драму. И всегда он поэтому волновал. В зрелые годы Юрский попробовал себя в режиссуре. Стал ставить спектакли, а также писать пьесы. Он писал и стихи, он был таким широким человеком, таких самых разных способностей», - подчеркнула театральный критик.
Отдельно Ольга Галахова рассказала, что с наступлением 1990-х годов Юрскому так и не удалось полностью адаптироваться к новому времени.
«Я наблюдала, что с наступлением 1990-х, 2000-х наши большие художники, которые формировались в 60-е годы и ярко о себе заявили в 70-е и даже в 80-е, они очень тяжело адаптировались ко времени 1990-х годов. Когда мы говорим о Юрском, то компания, в которой жил Юрский - это и Иосиф Бродский, это и Сергей Довлатов, это и Михаил Шемякин. Это особая питерская среда. Это кафе «Сайгон», в котором небогатые молодые люди проводили время, читали стихи, размышляли о жизни. Для них поэзия, например, была естественным способом существования. А 1990-е годы поменяли очень среду. И наладить новую тетиву отношений со временем было чрезвычайно сложно. А природа таланта Юрского в том, что он очень чувствовал современный день. Это для актера и режиссера чрезвычайно важно. Его этот современный день раздражал. Как любой большой художник он сложен», - добавила Галахова.
Ранее стало известно, что телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет марафон фильмов с участием Сергея Юрского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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