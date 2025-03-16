«Удивительный лирик!»: Театральный критик назвала две главные роли Сергея Юрского

Природа таланта Сергея Юрского - в остром ощущении времени, что для актера и режиссера чрезвычайно важно, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова.

16 марта исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, актера, режиссера, сценариста Сергея Юрского, прославившегося исполнением роли Чацкого в знаменитом спектакле БДТ «Горе от ума» в постановке Георгия Товстоногова, а также ролью Остапа Бендера в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок». Многогранность его таланта отметила театральный критик Галахова.