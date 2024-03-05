Ливанов заявил, что роль Шерлока Холмса мог сыграть Сергей Юрский

Роль Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» могли сыграть Александр Кайдановский или Сергей Юрский. Об этом рассказал воплотивший образ знаменитого сыщика народный артист РСФСР Василий Ливанов в беседе с aif.ru.

По словам Ливанова, режиссер не сразу утвердил его на роль Холмса.

«Он утвердил меня после того, как [оператор "Ленфильма" Юрий] Векслер ему сказал: "Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду". Вот и все», — поделился актер.

Как отметил звезда советского кино, Масленников хотел снять в фильме Кайдановского или Юрского, а в своих мемуарах режиссер соврал, что именно Ливанов был его первоначальным планом.

Ранее Василий Ливанов рассказал, что за съемки в серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» получал гонорар по «высшей ставке».

