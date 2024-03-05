Ливанов заявил, что роль Шерлока Холмса мог сыграть Сергей Юрский
Роль Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» могли сыграть Александр Кайдановский или Сергей Юрский. Об этом рассказал воплотивший образ знаменитого сыщика народный артист РСФСР Василий Ливанов в беседе с aif.ru.
По словам Ливанова, режиссер не сразу утвердил его на роль Холмса.
«Он утвердил меня после того, как [оператор "Ленфильма" Юрий] Векслер ему сказал: "Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду". Вот и все», — поделился актер.
Как отметил звезда советского кино, Масленников хотел снять в фильме Кайдановского или Юрского, а в своих мемуарах режиссер соврал, что именно Ливанов был его первоначальным планом.
Ранее Василий Ливанов рассказал, что за съемки в серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» получал гонорар по «высшей ставке».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Билан посоветовал всем съездить в Донбасс
- Вышел роман-катастрофа Яны Вагнер «Тоннель»
- Под Берлином экоактивисты подожгли электроподстанцию
- Ливанов заявил, что роль Шерлока Холмса мог сыграть Сергей Юрский
- Четыре человека пострадали при падении лифта в многоэтажке в Петербурге
- СМИ: Турецкие отели не могут получить плату за проживание россиян
- МЧС: В результате ЧП в Белгородской области поврежден один резервуар
- Движение на ж/д перегоне в Самарской области приостановили из-за предмета на путях
- Основатель Amazon Безос возглавил рейтинг богатейших людей мира
- Crew Dragon с космонавтом Гребёнкиным состыковался с МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru