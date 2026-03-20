«Пусть поют хором?»: В Госдуме вслед за Богомоловым высказались о Школе-студии МХАТ
Николай Бурляев заявил НСН, что на поступление в театральные вузы иногда приходят малознающие студенты, но важно познакомить их с литературными произведениями в процессе обучения.
Важно приобщать студентов актерских вузов к произведениям классической литературы, а музыкальное образование и вовсе должно быть всеобщим, сказал в беседе с НСН народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.
Константин Богомолов, уволившийся с поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ, раскритиковал систему актерского образования в России. Как сообщает «Коммерсант», на встрече в пространстве «Ленинка Арт» режиссер заявил, что современные студенты актерских вузов не танцуют, не поют, не играют на музыкальных инструментах, имеют зажатые тела. Богомолов также отметил, что студенты не говорят по-французски, уточнив, что в Школе-студии МХАТ отменили изучение языка. Из-за нехватки знаний молодые люди не могут сделать читку Чехова и Достоевского, где множество французских фраз.
Режиссер также выступил против принципа зачисления студентов только за талант, если они не знают литературной программы: «Не читал – свободен. И диплом не получишь, и будешь отчислен». Бурляев отметил, что студентов театральных вузов важно знакомить с произведениями литературы в процессе обучения.
«Я проходил через два высших учебного заведения, окончил актерский факультет театрального училища имени Б. Щукина и режиссерский факультет ВГИКа. И там, и там были серьезнейшие требования к образованию. Конечно, люди иногда приходят молодые, малограмотные и малознающие, но с ними надо работать. Ориентировать их на высочайшие произведения. В прошлые годы при советской системе обучения было очень много лишнего: исторический материализм, история партии. Все это отнимало огромное время, а толку не было. Но люди, которые себя видят в плане духовных просветителей страны в области кино, театра, музыки, литературы, живописи, театрального искусства, обязательно должны серьезно изучать историю драматургии, режиссуры, систем, чтобы потом вырабатывать свою систему», - сказал он.
Собеседник НСН также добавил, что музыкальное образование стоило бы сделать всеобщим.
«Я считаю, что начиная с детского сада и дальше нужно во всех учебных заведениях учить хоровому пению. Это обязательно, это традиция русской культуры. Ни один монарх не начинал серьезных встреч с иностранными послами без песнопения. Помню, как приводил своего десятилетнего сына к Наталье Петровне Кончаловской, матери Никиты Сергеевича Михалкова и Андрея Сергеевича Кончаловского. Мой сын учился в музыкальной школе, сыграл ей Баха, Моцарта, Гайдна. Наталья Петровна мне тогда сказала: «Как важно, что ты обучаешь своих детей. Я своих тоже учила». Музыка и культура в образовании музыки - очень важный фактор для развития нашего государства и его представления, как государства цивилизации», - заявил Бурляев.
Ранее режиссер Алексей Герман-младший рассказал НСН, что хорошее актерское образование дает умение быть естественным в кадре и навык запоминания больших объемов текста, однако в кино нередко можно встретить людей, не связанных с профессией, поскольку также имеет значение и талант.
Горячие новости
- Российский турист утонул на Филиппинах
- Лукашенко: Белоруссия готовится к «большой сделке» с США
- В Совфеде объяснили завистью внесение паралимпийцев РФ в базу «Миротворца»
- Одни в мире: Для чего Россия идет по пути «белых» списков интернета
- Заработаем вместе с Трампом: Назван способ «отомстить» Европе за газ
- Центробанк России сообщил о снижении напряженности на рынке труда
- Даже варенье: Какие продукты могут спровоцировать сахарный диабет
- Песчаный фейк: Турагенты не подтвердили «сильнейшую» бурю из пустыни в Египте
- Музкритик назвал лукавством слова Гагариной о невозможности заработать на шоу