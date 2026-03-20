Константин Богомолов, уволившийся с поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ, раскритиковал систему актерского образования в России. Как сообщает «Коммерсант», на встрече в пространстве «Ленинка Арт» режиссер заявил, что современные студенты актерских вузов не танцуют, не поют, не играют на музыкальных инструментах, имеют зажатые тела. Богомолов также отметил, что студенты не говорят по-французски, уточнив, что в Школе-студии МХАТ отменили изучение языка. Из-за нехватки знаний молодые люди не могут сделать читку Чехова и Достоевского, где множество французских фраз.

Режиссер также выступил против принципа зачисления студентов только за талант, если они не знают литературной программы: «Не читал – свободен. И диплом не получишь, и будешь отчислен». Бурляев отметил, что студентов театральных вузов важно знакомить с произведениями литературы в процессе обучения.

«Я проходил через два высших учебного заведения, окончил актерский факультет театрального училища имени Б. Щукина и режиссерский факультет ВГИКа. И там, и там были серьезнейшие требования к образованию. Конечно, люди иногда приходят молодые, малограмотные и малознающие, но с ними надо работать. Ориентировать их на высочайшие произведения. В прошлые годы при советской системе обучения было очень много лишнего: исторический материализм, история партии. Все это отнимало огромное время, а толку не было. Но люди, которые себя видят в плане духовных просветителей страны в области кино, театра, музыки, литературы, живописи, театрального искусства, обязательно должны серьезно изучать историю драматургии, режиссуры, систем, чтобы потом вырабатывать свою систему», - сказал он.