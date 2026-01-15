От Трампа до блогеров: Герман-младший об актерах без образования
Люди без актерского образования не всегда могут хорошо сыграть в кино, но все зависит от задачи, которую ставит режиссер, сказал НСН Алексей Герман-младший.
Хорошее актерское образование дает умение быть естественным в кадре и навык запоминания больших объемов текста, однако в кино нередко можно встретить людей, не связанных с профессией, поскольку также имеет значение и талант. Об этом в беседе с НСН заявил режиссер Алексей Герман-младший.
Нападающий футбольного «Акрона» Артем Дзюба предположил, что в кино можно сниматься без соответствующего образования. В интервью «Спорт-Экспрессу» спортсмен отметил, что его уже звали в кино, а сам он хотел бы сыграть «какого-нибудь варяга или викинга». Герман-младший подтвердил, что люди без образования нередко снимаются в кино.
«Есть примеры, когда люди без актерского образования становились актерами, их довольно много. У нас есть сценаристы, режиссеры, которые снимаются. Есть люди, совсем не связанные с актерской профессией, которые тоже снимаются. Сколько у нас фильмов, в которых снимаются известные блогеры. Даже Дональд Трамп снимался в кино, как известно. Наверное, в каких-то небольших ролях это возможно. Кто-то снимается в больших. Не всегда люди без образования могут хорошо сыграть, но все зависит от задачи», - уточнил он.
Вместе с тем собеседник НСН подчеркнул, что хорошее профильное образование многое дает актеру, однако также важен и талант.
«У нас много артистов, которых, к сожалению, не всегда правильно учили. Но в идеальной схеме образование дает многое. Хорошее профильное образование дает умение управлять собой, быть эмоциональным, искренним в кадре, иметь не пустые глаза. Это важно. Образование дает такой навык, как запоминание больших объемов текста. Также умение понимать и управлять собой во время съемок, чтобы не тряслись руки, чтобы ты в кадре был естественным. Также все зависит еще и от способностей, которые в человеке заложены, какого-то внутреннего устройства», - заявил Герман-младший.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне назвали лучшим актером 2025 года народного артиста РФ Сергея Безрукова. В топ-10 лучших артистов, по мнению респондентов, также вошли Сергей Бурунов, Юра Борисов, Александр Петров, Никита Михалков, Константин Хабенский, Владимир Машков, Иван Янковский, Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Москва рассчитывает, что визит Уиткоффа и Кушнера в РФ состоится
- Онколог не поверил в «спасательный круг» для больных раком
- Россиянам пообещали снижение цен на огурцы и помидоры к лету
- Барщевский признался, что не зарабатывает на театре «Неформат»
- Барщевский назвал «бредом» связь его отставки с делом Долиной
- Песков: Москва согласна с мнением Трампа, что Зеленский тормозит мирный процесс
- Барщевский объяснил, почему в России развивается частный театр
- Медведев связал обвинения против Тимошенко с борьбой Зеленского с конкурентами
- «Не платим 300 тысяч»: Барщевский рассказал об отказе актеров играть в его театре
- Барщевский раскрыл, почему театр «Неформат» отказался от спектаклей по Чехову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru