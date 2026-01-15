Вместе с тем собеседник НСН подчеркнул, что хорошее профильное образование многое дает актеру, однако также важен и талант.

«У нас много артистов, которых, к сожалению, не всегда правильно учили. Но в идеальной схеме образование дает многое. Хорошее профильное образование дает умение управлять собой, быть эмоциональным, искренним в кадре, иметь не пустые глаза. Это важно. Образование дает такой навык, как запоминание больших объемов текста. Также умение понимать и управлять собой во время съемок, чтобы не тряслись руки, чтобы ты в кадре был естественным. Также все зависит еще и от способностей, которые в человеке заложены, какого-то внутреннего устройства», - заявил Герман-младший.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне назвали лучшим актером 2025 года народного артиста РФ Сергея Безрукова. В топ-10 лучших артистов, по мнению респондентов, также вошли Сергей Бурунов, Юра Борисов, Александр Петров, Никита Михалков, Константин Хабенский, Владимир Машков, Иван Янковский, Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов, напоминает «Радиоточка НСН».

