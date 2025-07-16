В российский прокат выйдет фильм Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви»
Фильм Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» выйдет в российский прокат. Об этом сообщила пресс-служба кинопрокатной компании К24, которая выступила дистрибьютором проекта.
Картина расскажет о том, как российская съемочная группа приезжает в Варанаси, чтобы снять артхаусный фильм. Съемочный процесс начинает разваливаться, когда исполнитель главной роли на улице знакомится с загадочной девушкой по имени Света.
Фильм на стыке документального наблюдения и художественного вымысла представит исследование о природе человеческих отношений. Роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Мария Мацель, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Александра Киселева и сам Роман Михайлов. Производством проекта анималась продюсерская компания FT Production в сотрудничестве с Respect India Entertainment и Vega Film.
Фильм является призером 46-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) и Lendoc Film Festival. Премьера в прокате намечена на 14 августа.
Ранее Роман Михайлов рассказал «Радиоточке НСН», что его метод работы с актерами сложно сформулировать в двух словах, однако режиссер всегда старается предоставить свободу на площадке.
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