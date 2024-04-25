Драпеко анонсировала появление распорядителей на массовых мероприятиях
Распорядителям будет вменяться обязанность эвакуации зрителей и участников мероприятия в случае непредвиденной ситуации, заявила НСН Елена Драпеко.
Законопроект об усилении безопасности на массовых зрелищных мероприятиях коснется не только концертов, но и театров, выставок и мероприятий под открытым небом, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Группа депутатов во главе с Еленой Ямпольской внесла в Госдуму законопроект, направленный на усиление безопасности на массовых зрелищных мероприятиях, передает «Коммерсант». Среди предложенных мер — уведомление исполнительных органов о параметрах мероприятия, а также обеспечение площадки дополнительной технической инфраструктурой.
«В основном законе о культуре появляется новая глава, появляются определения, кто такой «организатор мероприятия», прописываются взаимоотношения между метом проведения, организатором и собственником. Мы на них возлагаем некие обязанности. Например, за 30 дней нужно будет оповестить власти о проведении мероприятия, о количестве людей, о тематике мероприятия. Также мы считаем, что место проведения должно быть обеспечено техническими средствами контроля. Кроме того, организаторы должны работать с силовыми ведомствами, обязательно оповещать их о проведении мероприятия», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, на массовых мероприятий появится новый человек - «распорядитель». Этот специально обученный человек будет отвечать за общественный порядок, а также эвакуацию людей в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации.
«Также появляются специально обученные люди, которые будут называться «распорядители». Такое понятие уже существует в законе о спорте, в спортивных мероприятиях они уже у нас были. Они должны следить за общественным порядком в месте проведения мероприятия. Им вменяется обязанность эвакуации зрителей и участников мероприятия в случае непредвиденной ситуации. Весь персонал площадки и «распорядители» должны быть специально обучены. После трагедии в «Крокус Сити Холле» мы задавались вопросом: «А куда делись все сотрудники «Крокуса», которые должны были открывать эвакуационные выходы и выпускать людей?» Нам говорили: «У них нет прописанных обязанностей». Вот теперь они у них появляются. Это будет касаться и театров, и выставок, и музеев, ведь там тоже бывают скопления людей. Уличных мероприятий это тоже коснется», - отметила Драпеко.
Депутат подчеркнула, что законопроект обсуждался с представителями культурных учреждений и силовых ведомств.
«Эти меры прорабатывались вместе с силовиками, представителями крупнейших культурных учреждений, сенаторами. Мы все подписались под одним вот законом. Надеюсь, мы нашли консенсус. Дальше правительство должно принять подзаконные акты. Площадка должна быть технически оборудована: там должно быть видеонаблюдение, аварийные выходы и так далее. Организатор должен организовать мероприятие так, чтобы в случае теракта или какого-нибудь ЧП людей можно было эвакуировать, а в идеале – не допустить такого ЧП. Тут и появляется ответственность организаторов и те самые «распорядители», - заключила Драпеко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-зампред ЦБ Дубинин исключил введение фиксированного курса рубля
- Экспертиза не подтвердила взрыв на борту Ту-154 Леха Качиньского
- Сервис Steam ужесточил правила возврата игр
- ТАСС: показания на Стригункову дал замминистра здравоохранения Подмосковья
- Путин заявил о намерении посетить Китай в мае
- Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок за изнасилование
- ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Токмаке
- Песков: Секретная поставка ракет ВСУ подтверждает вовлеченность США в конфликт
- Голикова: Более 60% оформивших пенсию россиян возвращаются к работе
- Тверской суд Москвы арестовал экс-зампредседателя правительства Подмосковья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru