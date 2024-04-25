Драпеко анонсировала появление распорядителей на массовых мероприятиях

По ее словам, на массовых мероприятий появится новый человек - «распорядитель». Этот специально обученный человек будет отвечать за общественный порядок, а также эвакуацию людей в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации.

«Также появляются специально обученные люди, которые будут называться «распорядители». Такое понятие уже существует в законе о спорте, в спортивных мероприятиях они уже у нас были. Они должны следить за общественным порядком в месте проведения мероприятия. Им вменяется обязанность эвакуации зрителей и участников мероприятия в случае непредвиденной ситуации. Весь персонал площадки и «распорядители» должны быть специально обучены. После трагедии в «Крокус Сити Холле» мы задавались вопросом: «А куда делись все сотрудники «Крокуса», которые должны были открывать эвакуационные выходы и выпускать людей?» Нам говорили: «У них нет прописанных обязанностей». Вот теперь они у них появляются. Это будет касаться и театров, и выставок, и музеев, ведь там тоже бывают скопления людей. Уличных мероприятий это тоже коснется», - отметила Драпеко.

Депутат подчеркнула, что законопроект обсуждался с представителями культурных учреждений и силовых ведомств.



«Эти меры прорабатывались вместе с силовиками, представителями крупнейших культурных учреждений, сенаторами. Мы все подписались под одним вот законом. Надеюсь, мы нашли консенсус. Дальше правительство должно принять подзаконные акты. Площадка должна быть технически оборудована: там должно быть видеонаблюдение, аварийные выходы и так далее. Организатор должен организовать мероприятие так, чтобы в случае теракта или какого-нибудь ЧП людей можно было эвакуировать, а в идеале – не допустить такого ЧП. Тут и появляется ответственность организаторов и те самые «распорядители», - заключила Драпеко.

