Драпеко анонсировала появление распорядителей на массовых мероприятиях

Распорядителям будет вменяться обязанность эвакуации зрителей и участников мероприятия в случае непредвиденной ситуации, заявила НСН Елена Драпеко.

Законопроект об усилении безопасности на массовых зрелищных мероприятиях коснется не только концертов, но и театров, выставок и мероприятий под открытым небом, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Двери, огонь и оружие»: Концертные площадки раскрыли секреты безопасности

Группа депутатов во главе с Еленой Ямпольской внесла в Госдуму законопроект, направленный на усиление безопасности на массовых зрелищных мероприятиях, передает «Коммерсант». Среди предложенных мер — уведомление исполнительных органов о параметрах мероприятия, а также обеспечение площадки дополнительной технической инфраструктурой.

«В основном законе о культуре появляется новая глава, появляются определения, кто такой «организатор мероприятия», прописываются взаимоотношения между метом проведения, организатором и собственником. Мы на них возлагаем некие обязанности. Например, за 30 дней нужно будет оповестить власти о проведении мероприятия, о количестве людей, о тематике мероприятия. Также мы считаем, что место проведения должно быть обеспечено техническими средствами контроля. Кроме того, организаторы должны работать с силовыми ведомствами, обязательно оповещать их о проведении мероприятия», - сказала собеседница НСН.
«Живым нужно жить»: Интерес россиян к концертам восстановится в течение месяца

По ее словам, на массовых мероприятий появится новый человек - «распорядитель». Этот специально обученный человек будет отвечать за общественный порядок, а также эвакуацию людей в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации.

«Также появляются специально обученные люди, которые будут называться «распорядители». Такое понятие уже существует в законе о спорте, в спортивных мероприятиях они уже у нас были. Они должны следить за общественным порядком в месте проведения мероприятия. Им вменяется обязанность эвакуации зрителей и участников мероприятия в случае непредвиденной ситуации. Весь персонал площадки и «распорядители» должны быть специально обучены. После трагедии в «Крокус Сити Холле» мы задавались вопросом: «А куда делись все сотрудники «Крокуса», которые должны были открывать эвакуационные выходы и выпускать людей?» Нам говорили: «У них нет прописанных обязанностей». Вот теперь они у них появляются. Это будет касаться и театров, и выставок, и музеев, ведь там тоже бывают скопления людей. Уличных мероприятий это тоже коснется», - отметила Драпеко.

Депутат подчеркнула, что законопроект обсуждался с представителями культурных учреждений и силовых ведомств.

«Эти меры прорабатывались вместе с силовиками, представителями крупнейших культурных учреждений, сенаторами. Мы все подписались под одним вот законом. Надеюсь, мы нашли консенсус. Дальше правительство должно принять подзаконные акты. Площадка должна быть технически оборудована: там должно быть видеонаблюдение, аварийные выходы и так далее. Организатор должен организовать мероприятие так, чтобы в случае теракта или какого-нибудь ЧП людей можно было эвакуировать, а в идеале – не допустить такого ЧП. Тут и появляется ответственность организаторов и те самые «распорядители», - заключила Драпеко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЗаконопроектКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры