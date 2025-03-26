«Вызовут отторжение!»: Войтинский выступил против обязательных киноуроков в школах

Любой обязательный список фильмов сужает киноискусство до отдельного частного мнения, мешая творческому развитию, заявил НСН Александр Войтинский.

Режиссер и продюсер Александр Войтинский в интервью НСН допустил, что введение кинематографа в школьную программу в качестве обязательного предмета вызовет у школьников отторжение, лишив их свободы выбора при просмотре фильмов.

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Ранее заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству, режиссер Карен Шахназаров на заседании совета с участием президента России Владимира Путина предложил ввести в школьную программу кинематограф. При этом российский лидер отметил, что вопрос требует пристального внимания и для принятия такого решения важно все взвесить. Войтинский подчеркнул, что инициатива с элементами принуждения может оттолкнуть школьников.

«Мы на своем опыте знаем: то, что было в школьной программе, навсегда оттолкнуло и оставило негативный след в памяти ребенка. То, что заставляют читать, учить, смотреть вызывает отторжение. Подборка фильмов с учетом чьего-то мнения - странно. Обучение тому, на каких машинах ездить, какие фильмы смотреть, какие книги читать – это всегда элемент насилия, принуждения. Это сужение кинематографа до тенденции, чьего-то мнения», - заявил он.

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Как добавил собеседник НСН, свобода выбора зрителей способствует развитию киноискусства.

«Разные фильмы воюют за сердца зрителей, стараются показывать разные стороны человеческой жизни, эмоции, приключения. Зрители свободны в выборе, поэтому искусство развивается. Оно бы умерло моментально, если бы всех посадили за парты и сказали бы: это искусство, а другие фильмы – не искусство. Есть смысл в свободном развитии, в выборе зрителей, иначе это просто будет пропаганда. Государство всегда стремится заниматься пропагандой, стремится политизировать процесс воспитания, это неудивительно», - сказал Войтинский.

Ранее Карен Шахназаров в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что кино современным школьникам ближе, чем литература, при этом добавление кинематографа в программу не привело бы к повышенной нагрузке для учеников. По его словам, для изучения 150 фильмов в школе достаточно одного двухчасового урока в месяц, преподавать новый предмет при условии доплаты могли бы учителя истории и литературы.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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