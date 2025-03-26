«Вызовут отторжение!»: Войтинский выступил против обязательных киноуроков в школах

Ранее заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству, режиссер Карен Шахназаров на заседании совета с участием президента России Владимира Путина предложил ввести в школьную программу кинематограф. При этом российский лидер отметил, что вопрос требует пристального внимания и для принятия такого решения важно все взвесить. Войтинский подчеркнул, что инициатива с элементами принуждения может оттолкнуть школьников.

«Мы на своем опыте знаем: то, что было в школьной программе, навсегда оттолкнуло и оставило негативный след в памяти ребенка. То, что заставляют читать, учить, смотреть вызывает отторжение. Подборка фильмов с учетом чьего-то мнения - странно. Обучение тому, на каких машинах ездить, какие фильмы смотреть, какие книги читать – это всегда элемент насилия, принуждения. Это сужение кинематографа до тенденции, чьего-то мнения», - заявил он.