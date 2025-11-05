Русский фольклор в тренде: Продажи нон‑фикшн-изданий выросли на 1700%
За период с 1 января по 31 октября 2025 года выручка от продажи фольклорных нон‑фикшн‑изданий превысила 2,6 миллиона рублей, что стало рекордным показателем за последние пять лет. Об этом НСН рассказали в книжном сервисе «Литрес».
Согласно статистике сервиса, на 133% вырос объем продаж в годовом выражении, а на 1700% увеличился спрос относительно показателей пятилетней давности. На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивая положительная тенденция: ежегодно выручка от реализации подобной литературы росла на 100–330%. В сравнении со средними показателями за пятилетний период прирост в 2025 году составил 143%.
Самым популярным изданием в 2025 году стала аудиоверсия книги Ульяны Нежинской «Недетские сказки о смерти, сексе и конце света. Смыслы известных народных текстов» (озвучка — Лилия Власова).
Ранее руководитель проектов продвижения авторских брендов издательства АСТ Алексей Ионов рассказал спецкору НСН, что литературные жанры, которые помогают читателю убежать от реальности, сегодня особенно популярны у россиян.
