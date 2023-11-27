«Бренды, Бродвей и импортозамещение»: Продюсер о трендах музыкального театра
Россияне идут на спектакли-бренды, а не на звезд, при этом на смену лицензионным мюзиклам приходит отечественный продукт, сказал в эфире НСН Дмитрий Калантаров.
Музыкальные театры и авторы мюзиклов в России перешли на импортозамещение, практически не заметив отъезда ряда исполнителей, заявил в интервью НСН генеральный продюсер Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра»-2023 Дмитрий Калантаров.
Фестиваль проходил в середине ноября в Кузбассе. Его победители были определены более чем в 20 номинациях. В частности, лучшим спектаклем был признана постановка «Авлабар, или Новая Ханума» МХТ им. Чехова.
«Если брать музыкальные спектакли, мы наблюдаем какое-то количество артистов или постановщиков, которые уехали, - среди авторов, кстати, такого нет, - но это минимальный процент и он никоим образом не повлиял на индустрию. Более того, никто не ставит лицензионные мюзиклы, это дало мощный импульс для постановки произведений по материалам отечественных авторов. Репертуар переформатировался. Во многих театрах было отменено по нескольку премьер, но ничего критичного не произошло. На сегодня уже все существуют в новой реальности», - сказал Калантаров.
По его словам, музыкальные театры привлекают зрителей не звездами, а названиями-брендами.
«Никто в театре не мыслит финансовыми категориями. Это должно быть художественно состоятельно и подтверждено зрительским спросом. В среднем по стране рубль – это госфинансирование, а рубль театр зарабатывает сам. У кого-то может быть 60 на 40, 40 на 60 или 30 на 70, но в целом ситуация примерно такая. Кто-то идет гарантированно на музыку, на композитора, кто-то на исполнителя, режиссера или сценографию, но в целом большинство зрителей идет на конкретный спектакль. Это абсолютно цельная история, которая не может опираться на одну звезду. В музыкальном театре идут на само название, на бренд конкретного проекта. Если там есть еще и роль, которую может исполнять звезда или киноактер, это усиливает позиции, но никто никогда это не ставит это во главу угла. Никакая звезда не вытянет творчески несостоятельный проект. Это в лучшем случае бенефис», - отметил продюсер.
Калантаров также объяснил успех мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».
«"Ничего не бойся, я с тобой" это отдельный коммерческий проект, это одна из самых успешных мюзик-холльных компаний, которая была создана на базе зарубежной Stage Entertainment, мирового прокатчика, который является держателем пакетов многих мюзиклов. Этот проект стоит особняком, он уникальный, они идет в режиме ежедневного показа, 35 спектаклей, у них есть мощная поддержка энтертейнмента. На экономическую эффективность этого мюзикла работает весь 15-летний предыдущий опыт проката ведущих лицензионных мюзиклов. При этом здесь создание оригинального, чисто российского мюзикла по материалам песен группы "Секрет". С ним невозможно никого сравнить, это театр одной постановки, чисто бродвейская схема», - указал он.
Продюсер также указал на тенденцию постановок музыкальных спектаклей в «обычных» театрах.
«Что касается общих тенденций, раньше мы робко заявляли, что верим в большое будущее. А сейчас выпуск драматическими театрами музыкальных спектаклей - это данность, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы получили более 100 заявок за год, их количество увеличилось на 20%, готовится множество премьер, я уверен, что и следующий сезон будет такой же продуктивный. Это связано с тем, что с одной стороны пошло полное импортозамещение, а с другой за последние 10-15 лет выросла когорта и артистов, и авторов, и постановщиков. Несмотря на то, что "Новая Ханума" поставлена в немузыкальном театре, этот спектакль признали лучшим, а Виктор Крамер стал лучшим режиссером», - отметил Калантаров.
При этом он констатировал, что сегодня в России «театрально-музыкальных столиц» не меньше пяти.
«Помимо городов, которые испокон веков являются музыкально-театральными столицами, - помимо Москвы и Санкт-Петербурга это были Новосибирск и Екатеринбург, - ландшафт стал стремительно меняться и появляются города, в которых есть театры, ставящие потрясающие музыкальные спектакли. Это и Кемерово, и Тюмень, и Красноярск. На сегодняшний день я бы не ограничивался ТОП-5. Это и Нижний Новгород, и Самара, на театрально-музыкальной карте появляются новые точки притяжения внимания», - заключил собеседник НСН.
Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что тема с уехавшими артистами искусственно раздута, поскольку на самом деле «это абсолютно жалкий процент».
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