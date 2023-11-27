«Бренды, Бродвей и импортозамещение»: Продюсер о трендах музыкального театра

При этом он констатировал, что сегодня в России «театрально-музыкальных столиц» не меньше пяти.

«Помимо городов, которые испокон веков являются музыкально-театральными столицами, - помимо Москвы и Санкт-Петербурга это были Новосибирск и Екатеринбург, - ландшафт стал стремительно меняться и появляются города, в которых есть театры, ставящие потрясающие музыкальные спектакли. Это и Кемерово, и Тюмень, и Красноярск. На сегодняшний день я бы не ограничивался ТОП-5. Это и Нижний Новгород, и Самара, на театрально-музыкальной карте появляются новые точки притяжения внимания», - заключил собеседник НСН.

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что тема с уехавшими артистами искусственно раздута, поскольку на самом деле «это абсолютно жалкий процент».



