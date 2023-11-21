Названы победители премии «Музыкальное сердце театра»

В Кемерове завершился фестиваль «Музыкальное сердце театра», в рамках которого были определены лауреаты одноименной премии более чем в 20 номинациях.

Лучшим спектаклем была признана постановка МХТ им. Чехова «Авлабар, или Новая Ханума», при этом Виктор Крамер получил за эту работу еще и премию за лучшую режиссуру.