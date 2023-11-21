Названы победители премии «Музыкальное сердце театра»
В Кемерове завершился фестиваль «Музыкальное сердце театра», в рамках которого были определены лауреаты одноименной премии более чем в 20 номинациях.
Лучшим спектаклем была признана постановка МХТ им. Чехова «Авлабар, или Новая Ханума», при этом Виктор Крамер получил за эту работу еще и премию за лучшую режиссуру.
В номинации «Лучшая музыка» победил Максим Дунаевский за спектакль «Любовь. Чума. Верона» в Театре «Буфф» (Санкт-Петербург). Лучшей исполнительницей главной роли признана Валерия Ланская (спектакль «Между двух миров»), а в аналогичной мужской номинации победил Ростислав Колпаков («Дама Пик»).
Фестиваль «Музыкальное сердце театра» проводится с 2006 года. В 2023 году он проходил с 10 по 20 ноября в трех городах Кузбасса, а в 2024 году состоится в Самаре.
Ранее Forbes сообщил, что директор Большого театра Владимир Урин 17 ноября написал заявление об увольнении. СМИ называли его преемником Валерия Гергиева, возглавляющего Мариинский театр в Санкт-Петербурге, однако официально эта информация не подтверждена, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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