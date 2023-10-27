«От Басты до Агутина»: «Яндекс Афиша» увеличила продажи билетов на 95%

При этом «Яндекс Афиша» впервые раскрыла финансовые показатели бизнеса.

«Оборот прямых продаж "Яндекс Афиши" в третьем квартале 2023 года вырос по сравнению с тем же периодом 2022 года почти в 2,5 раза (на 133%) до 4,3 млрд рублей. Оборот билетов, проданных партнерами через платформу сервиса составил 1,5 млрд рублей, что на 71% больше, чем годом ранее», - говорится в сообщении.

«Яндекс Афиша» также рассказала о самых популярных концертах и ценах на билеты.

«В топ самых продаваемых событий за девять месяцев вошли мюзикл "Ничего не бойся», я с тобой", а также концерты "Руки Вверх!", Леонида Агутина и Басты в Москве. Средний чек на развлекательные мероприятия без учета кино составляет 4032 рубля, что на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Средний чек на билеты в кино за девять месяцев 2023 года составил 698 рублей», - добавил в компании.

Ранее эксперты индустрии говорили НСН, что самыми популярными артистами первого полугодия 2023 года стали Леонид Агутин, группы «Руки Вверх!», Zivert и Баста. В число главных стадионных концертов лета также вошли выступления Дианы Арбениной и группы «Звери». А вот концерт группы «Ленинград», который должен был состояться 16 сентября в «Лужниках», был отменен за два дня до даты проведения.



